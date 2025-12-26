Mueren dos personas en un nuevo ataque de las fuerzas rusas sobre la provincia de Járkov

La búsqueda de posibles víctimas y la evaluación de la destrucción que afectó a zonas residenciales de la provincia de Járkov marcaron la respuesta de las autoridades tras un ataque ruso que dejó al menos dos personas fallecidas y ocho heridas, incluyendo un bebé, según reportó el gobernador provincial Oleg Sinegubov. Al compartir información sobre lo sucedido en redes sociales, Sinegubov priorizó el apoyo a quienes pudieran requerir asistencia y recalcó que la magnitud de los daños aún estaba en proceso de análisis. La noticia fue confirmada por medios y fuentes oficiales locales.

El medio informó que la ofensiva ocurrió el viernes, cuando las fuerzas rusas lanzaron tres bombas guiadas sobre la ciudad de Járkov y sus inmediaciones. Las explosiones impactaron en áreas civiles, destruyendo parte de la infraestructura urbana y causando afectaciones tanto en edificios de viviendas como en vehículos. Sinegubov expresó que en la zona atacada “no hay instalaciones militares, solo edificios civiles”, reiterando la preocupación sobre la naturaleza de los objetivos alcanzados.

Según detalló el medio, el ataque se suma a otros incidentes recientes en la provincia. En jornadas anteriores, al menos otras dos personas perdieron la vida en una ofensiva similar. Los bombardeos han generado temor entre la población y preocupación por el patrón de ataques contra infraestructuras civiles, en una región situada estratégicamente en el noreste de Ucrania y que ha sido escenario recurrente de hostilidades en los meses recientes.

Los equipos de emergencia, bajo la supervisión de las autoridades locales, se desplegaron para asistir a los heridos y evaluar los daños estructurales. El gobernador subrayó la urgencia de identificar a aquellas personas que pudieran estar atrapadas o requerir ayuda médica inmediata. Las labores incluyeron inspecciones en los lugares impactados y la coordinación de medidas de asistencia humanitaria.

El medio reportó que uno de los puntos más afectados fue una de las principales carreteras que cruza la provincia de Járkov, situación que provocó interrupciones en el tránsito y complicaciones para el acceso de los servicios de socorro. Diversos vehículos y edificios se vieron dañados, lo que obligó a realizar tareas de remoción de escombros y asegurar la zona para prevenir nuevos incidentes.

Las autoridades provinciales sostuvieron que se mantiene un monitoreo constante en la región, atentos a la posibilidad de nuevos bombardeos. El impacto del ataque genera preguntas en torno a la seguridad de la población local y al acceso a los servicios básicos, en un contexto donde se repiten los episodios de violencia en zonas alejadas del frente principal de combate.

El gobernador Sinegubov reiteró a través de sus plataformas oficiales la condena al ataque, haciendo hincapié en que los objetivos alcanzados por las bombas rusas eran en su mayoría instalaciones residenciales, lejos de cualquier infraestructura militar. La población afectada recibe apoyo psicológico y médico, en coordinación con organizaciones locales y autoridades sanitarias.

Járkov y sus alrededores continúan bajo riesgo ante la persistencia de las hostilidades, mientras los residentes entregan testimonios sobre el alcance de los daños materiales y la situación de las familias afectadas. El medio puso de relieve la urgencia de protección para los civiles en áreas bajo amenaza. Las autoridades han pedido calma a la población y reforzaron la vigilancia para responder ante emergencias similares en el futuro cercano.