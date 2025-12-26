Luis de la Fuente, elegido mejor seleccionador del mundo por segundo año consecutivo

Luis de la Fuente llevó a la selección española a alcanzar una marca histórica de 31 partidos oficiales sin derrota, superando el anterior récord nacional de imbatibilidad, según detalló la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado. A raíz de este logro y del éxito en la clasificación para el Mundial de 2026, el técnico riojano se encuentra al frente de la clasificación mundial de entrenadores, noticia principal reseñada por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), tal como reportó el medio.

De acuerdo con la información publicada por la IFFHS y recogida por la RFEF, Luis de la Fuente ha sido reconocido como el mejor seleccionador de selecciones masculinas de fútbol por segundo año consecutivo. En 2025 encabezó la lista anual con un total de 136 puntos, una puntuación que le permitió superar a entrenadores como Roberto Martínez, responsable de la selección de Portugal, y Lionel Scaloni, quien dirigió a Argentina y había ganado este mismo reconocimiento en las ediciones de 2022 y 2023.

El medio detalló que este galardón toma en consideración los resultados y el rendimiento durante el año calendario. Bajo la dirección de De la Fuente, España logró asegurar su participación en la Copa Mundial de 2026, un paso relevante tras el proceso clasificatorio que incluyó victorias clave y la consolidación de un estilo de juego que destacó por su solidez defensiva. Según especifica la RFEF, el combinado nacional también recuperó el número uno del ranking FIFA durante este ciclo.

La competencia entre seleccionadores este año incluyó nombres relevantes del panorama internacional. Roberto Martínez fue el principal contrincante tras sus resultados con Portugal, mientras que Lionel Scaloni, anterior doble ganador del prestigioso premio, se mantuvo entre los favoritos, precisó la IFFHS. El trabajo realizado por De la Fuente desde su llegada al cargo ha sido medido frente al de estos entrenadores de trayectoria destacada y selecciones de alto rendimiento global.

Tal como publicó la RFEF, el reconocimiento de la IFFHS se suma a los hitos deportivos registrados en los últimos meses, donde la selección española no solo selló su boleto al Mundial, sino que consiguió superar la marca de más partidos consecutivos sin perder. Los 31 encuentros oficiales invictos representaron un nuevo máximo para la historia del fútbol español y un argumento decisivo en la valoración del técnico riojano a nivel internacional.

Según consignó la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, el galardón se otorga con base en votaciones de expertos y el análisis exhaustivo del desempeño anual de los seleccionadores nacionales. El liderazgo de Luis de la Fuente en la tabla, así como la amplitud de su ventaja en puntos sobre otros aspirantes, pone de relieve la relevancia que ha adquirido el seleccionador en el escenario global. La IFFHS ha subrayado que el avance de España en las competiciones oficiales y el restablecimiento de su predominio en la clasificación FIFA repercuten de manera directa en el posicionamiento del técnico español.

El medio destacó que la consolidación de un equipo competitivo tras el relevo generacional y la gestión de jugadores jóvenes e internacionales con experiencia han sido aspectos considerados en el análisis de la IFFHS. Los expertos valoran la capacidad de mantener un alto nivel de resultados al tiempo que se integran nuevos talentos a la plantilla.

El reconocimiento a Luis de la Fuente se publica en un contexto donde las competiciones internacionales y la presión por resultados exigen alto rendimiento de los seleccionadores. El caso del técnico riojano ilustra cómo la combinación de resultados deportivos, gestión de grupo y continuidad en el rendimiento colectivo impactan en los rankings y premios especializados, reportó la RFEF. Según la publicación, el cuerpo técnico de la selección española ha funcionado como un elemento crucial en el cumplimiento de los objetivos marcados a corto y medio plazo.

La noticia marca un hito en la carrera de Luis de la Fuente, quien ha visto refrendada su labor al frente de la selección absoluta en dos ciclos anuales consecutivos por la IFFHS, situándose así entre los entrenadores más destacados en la historia reciente del fútbol mundial, según los datos citados por la RFEF y la propia Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.