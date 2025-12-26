La red 5G de Vodafone España experimenta un aumento del tráfico de datos durante la Navidad

El uso de la banda de 700 MHz en la red 5G ha permitido que Vodafone España amplíe su cobertura en zonas rurales y espacios interiores, mejorando la conectividad en viviendas, oficinas y áreas de baja densidad de población. Este avance tecnológico, reportó Vodafone España, se traduce en una mejor penetración de la señal y una experiencia de usuario más estable y rápida dentro de todo tipo de edificaciones. Según informó la compañía, durante las festividades navideñas del 24 y 25 de diciembre de 2025, el tráfico de datos móviles aumentó un 59% respecto al año anterior, reflejando un cambio en las costumbres de los usuarios al felicitar y compartir momentos festivos.

De acuerdo con Vodafone España, el uso global de datos móviles en su red creció un 14% en relación con las mismas fechas de 2024, mientras que el tráfico de voz disminuyó aproximadamente un 10%. La empresa detalló que el pico máximo de actividad de datos móviles ocurrió el 25 de diciembre a las 22:00 horas, situándose un 12% por encima del registro del año previo para esa franja horaria. El momento de mayor concentración de llamadas continuó fijándose a las 12:00 del mediodía, de forma semejante al patrón del año anterior.

El cambio en los patrones de comunicación evidenciado por el aumento en el uso de datos y la caída de las llamadas tradicionales muestra una preferencia marcada de los usuarios por aplicaciones de mensajería instantánea, envío de imágenes, vídeos y otras formas de interacción digital que dependen de una conexión móvil rápida y eficiente. Según publicó Vodafone España, en 2025 los datos móviles se consolidan como el medio favorito para felicitar en fechas festivas y compartir experiencias.

Vodafone España también ha informado avances en el despliegue de infraestructura de red 5G en el país. La cobertura ya alcanza un total de 4.184 municipios, dando servicio a más del 90% de la población nacional. Reportó el operador que, solo en el último proceso de expansión, la red 5G se ha desplegado en 1.051 nuevos municipios distribuidos en 50 provincias. Este despliegue supera las obligaciones de cobertura previamente comprometidas por la compañía y refuerza su posición en el desarrollo de infraestructuras de nueva generación dentro del sector de las telecomunicaciones en España.

La ampliación de la cobertura ha impactado especialmente a municipios con poca población. Vodafone detalló que el 5G está presente en 629 localidades con menos de 1.000 habitantes y en 356 con menos de 10.000 habitantes. La cobertura también se extendió a 66 municipios con poblaciones comprendidas entre 10.000 y 50.000 residentes, lo que contribuye a cerrar la brecha digital entre zonas urbanas y rurales.

La operadora destaca que la implementación de la red 5G no solo ofrece mejoras en la velocidad de descarga, permitiendo acceder a contenidos hasta cinco veces más rápido en comparación con la tecnología 4G, sino que reduce la latencia y proporciona una conexión más estable, especialmente en interiores. Estas características resultan fundamentales para facilitar el acceso a servicios digitales y nuevas aplicaciones en el ámbito personal y profesional.

Según consignó Vodafone España, la mejora en la infraestructura de red favorece tanto a particulares como a empresas. El 5G habilita el desarrollo de casos de uso en campos tan diversos como el Internet de las Cosas, la digitalización industrial, la sanidad, la educación o la agricultura. Además, se potencia el trabajo remoto y se habilitan servicios avanzados que requieren capacidades de conexión de alta velocidad y baja latencia.

El medio remarcó que estas actualizaciones contribuyen al objetivo de la operadora de impulsar la transformación digital del tejido empresarial español y facilitar una conectividad que fomente la innovación y la competitividad. Vodafone subraya su compromiso de acercar la conectividad de alta calidad a todos los entornos, promoviendo el crecimiento económico sostenible y la reducción de desigualdades tecnológicas entre regiones del país.