La princesa Eugenia de York apuesta por la moda española en su esperada reaparición junto al Rey Carlos III

Durante la tradicional misa de Navidad en Sandringham, la princesa Eugenia de York eligió un abrigo capa de la firma española Byan para su regreso a la escena pública, pocos días después de que el Rey Carlos III retirara todos los títulos, cargos y privilegios a su padre, el duque de York, en medio de la controversia por escándalos financieros y su relación con Jeffrey Epstein. De acuerdo con la información publicada por el medio, Eugenia caminó junto a otros miembros de la familia real británica, entre ellos el propio monarca, la reina Camilla, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, y ocupó un lugar destacado al marchar justo detrás de la princesa Ana y cerca de su esposo, Jack Brooksbank.

El medio señaló que la aparición de Eugenia junto a su hermana Beatriz ha reafirmado el papel de ambas dentro de la familia real, en un momento que calificó como especialmente complicado a raíz de las recientes decisiones tomadas por el Rey Carlos III respecto a su padre, el ex príncipe Andrés. Según detalló la publicación, este contexto familiar marcó la participación de las princesas en el evento navideño, considerado uno de los actos más emblemáticos para los Mountbatten Windsor.

El atuendo elegido por Eugenia atrajo la atención de los asistentes y de la prensa, dado que representa una apuesta decidida por la moda española. El abrigo, modelo Laurence, pertenece a la colección Edgefall de Byan, una marca fundada por Andrea Moragues. Según describió el medio, el diseño destaca por su estampado de cuadros en tonos verdes y rosas, intercalados con finas líneas en marrón, azul y beige, mangas cortas y abiertas con ribete de terciopelo burdeos, doble botonadura frontal y cuello a juego. Se trata de una prenda de edición limitada, elaborada en España y con un precio de 345 euros, remarcando la exclusividad y la atención al detalle de la pieza.

El contexto en el que se produjo la reaparición pública de la princesa Eugenia otorga una relevancia particular a sus elecciones y su presencia junto a la familia real durante la liturgia de Navidad. De acuerdo con el medio citado, tanto ella como su hermana Beatriz, hijas del ex duque de York y Sarah Ferguson, estuvieron muy observadas durante el acto en la iglesia de Santa María Magdalena, donde reiteraron su pertenencia al entorno inmediato de la monarquía.

La retirada de títulos, incluida la del propio ducado de York, sucedió tras una serie de denuncias y polémicas por delitos sexuales y asuntos financieros que involucraron al ex príncipe Andrés junto con su vinculación al condenado Jeffrey Epstein, situación que, según reportó la fuente, ha impactado en la imagen y posición de sus hijas. Pese a este escenario, la decisión de Eugenia de apostar por una reconocida firma española fue interpretada por el medio no solo como una declaración de estilo, sino también como un gesto de autonomía ante las circunstancias familiares.

Durante el cortejo hacia la iglesia, la princesa Eugenia, acompañada por su esposo, desfiló muy cerca de los miembros principales de la realeza británica, subrayando su integración a los rituales históricos de la familia pese a los recientes cambios en la jerarquía interna. Sobre la firma Byan, la publicación resaltó el trabajo de Andrea Moragues al frente de la marca, así como la calidad artesanal de sus creaciones, fabricadas íntegramente en España y caracterizadas por sus ediciones limitadas y cuidado en los materiales y acabados.

La elección de la princesa Eugenia por un abrigo de diseño español añade un matiz distintivo al desfile navideño de la realeza británica, en pleno clima de atención mediática a las dinámicas internas de la familia tras las medidas adoptadas por el rey Carlos III. El medio explicó que este tipo de eventos confiere visibilidad a los protagonistas y sus estrategias de proyección pública, particularmente en circunstancias inestables para algunos de sus miembros.

Las imágenes del acto, donde se observa a la princesa Eugenia integrada en la primera línea del séquito real, subrayaron la relevancia de su aparición. La atención a su atuendo refleja, según el medio, tanto la sensibilidad hacia las tendencias de moda internacionales como la importancia del protocolo estético en las ocasiones oficiales de la monarquía británica.

Este episodio se suma a los esfuerzos de las hijas del ex príncipe Andrés y Sarah Ferguson por consolidar su presencia y su relevancia en la familia real, en un contexto marcado por los cambios derivados de recientes controversias. La prensa británica, según consignó la publicación, ha seguido con interés los gestos y decisiones de ambas en cada aparición relevante, analizando sus implicaciones para el equilibrio institucional de la Casa Real.

La visibilidad otorgada a la moda de origen español por parte de la princesa Eugenia durante la tradicional misa navideña de Sandringham constituye una muestra de los vínculos culturales y comerciales que se mantienen en el ámbito de la alta costura internacional y, al mismo tiempo, inscribe el episodio en el marco de los desafíos familiares que afrontan las hijas del ex duque de York tras los cambios promovidos por el actual monarca.