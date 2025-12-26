La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 CCAA y otras 18 vías tienen restricciones y requieren cadenas

La interrupción total del tráfico en carreteras como la NA-137 a la altura de Isaba y la NA-2012 entre Muskida e Irati, así como la exigencia de cadenas en numerosos puntos montañosos, ha generado complicaciones para los desplazamientos en zonas clave del norte y sur de España. El paso a Covadonga por la CO-4 continúa sin acceso, mientras que los puertos de montaña en Asturias y Navarra, así como trayectos en provincias como Burgos, Salamanca, Granada y Almería, experimentan bloqueos y restricciones severas. Según publicó la agencia de noticias, la nieve afecta actualmente cuatro comunidades autónomas, con 12 carreteras completamente cortadas y otras 18 que requieren el uso de cadenas o neumáticos de invierno.

De acuerdo con la información difundida, Navarra se sitúa entre las regiones más perjudicadas por las condiciones invernales. El tráfico permanece interrumpido en la NA-137, concretamente en el tramo que va del kilómetro 51 al 59, a la altura de Isaba. Además, la vía NA-2011 presenta cierre entre los kilómetros 7 y 10,8 en la zona de Pikauta, mientras que la NA-2012 se encuentra sin tránsito entre los kilómetros 7,2 y 23,56, que conectan Muskida con Irati. Este conjunto de interrupciones complica el acceso tanto para residentes como para transportistas que utilizan estos pasos hacia territorios pirenaicos y el interior navarro.

En el occidente de la península, la situación es especialmente delicada en Asturias, donde la carretera CO-4 permanece cerrada hasta el kilómetro 12,73, afectando la ruta hacia Covadonga, enclave de peregrinación y alto tráfico turístico. Los puertos de Tarna, San Isidro y Leitariegos, rutas habituales para el tránsito entre Asturias y la Meseta, presentan limitaciones: el transporte pesado no puede acceder y se requieren cadenas para vehículos ligeros y comerciales. Esta situación prolonga los desplazamientos y condiciona la circulación de mercancías que atraviesan el norte del país, de acuerdo con datos reiterados por los servicios de tráfico.

Burgos es otra de las provincias donde persisten los obstáculos creados por las nevadas. Las carreteras U-570, entre Espinosa de los Monteros y Rioseco hasta el kilómetro 17, y U-571 entre Río Trueba y Río de la Sía, hasta el kilómetro 7, están cerradas. También permanece clausurada la BU-572 en el tramo de Río de Lunada. Restricciones en estos pasos afectan el acceso a pequeñas localidades, dificulta la llegada de suministros y limita el tránsito rural, según consignó el parte informativo oficial.

Salamanca registra también incidencias en la DSA-191, específicamente en Candelario, localidad que suele registrar importantes acumulaciones de nieve en los meses más fríos. En el sureste peninsular, Almería ha tenido que cortar la A-1178 entre los kilómetros 9 a 33 en el puerto de montaña de Las Menas, principal acceso a zonas rurales y de interés natural. Las vías AL-5405, entre los kilómetros 28 y 24,94, y L-5402, entre Bayárcal y Laroles del kilómetro 21 al 28,6, permanecen igualmente cerradas, de acuerdo con el parte dado a conocer por la fuente citada.

Granada se encuentra igualmente afectada, principalmente en la zona del Parque Nacional de Sierra Nevada. La A-4025 está cortada debido a placas de hielo, imposibilitando la circulación y reduciendo la conectividad con áreas residenciales y turísticas localizadas en el entorno de la sierra. La presencia de hielo dificulta las tareas de despeje y mantenimiento, multiplicando el riesgo de accidentes en toda la red viaria afectada.

Las precipitaciones invernales han traído consigo restricciones generales en 18 carreteras de diferentes comunidades. Según informaciones actualizadas, las condiciones meteorológicas adversas obligaron a exigir neumáticos especiales o cadenas en estos trayectos, para minimizar incidentes y mantener la seguridad en la conducción bajo nevadas intensas y acumulación de hielo. Las autoridades han recomendado limitar los desplazamientos a lo imprescindible y preparar los vehículos con equipamiento adecuado ante la posibilidad de quedar bloqueados por el temporal, como lo reportó la misma fuente.

El corte y condicionamiento de rutas en Navarra, Asturias, Burgos, Salamanca, Almería y Granada ha motivado un despliegue extraordinario de servicios de conservación y atención de emergencias. El refuerzo de patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y el trabajo coordinado con equipos de mantenimiento de carreteras persigue reabrir las vías tan pronto como lo permitan la seguridad y la evolución meteorológica, según detalló el medio que informó sobre el desarrollo de los acontecimientos.

Vecinos de las poblaciones afectadas y transportistas que frecuentan estas rutas han advertido retrasos en la movilidad y dificultades en la recepción de bienes y servicios. Algunos municipios de montaña han organizado puntos de apoyo para viajeros que permanecen bloqueados o deben esperar la reapertura de los pasos durante la jornada. Los boletines de servicio meteorológico continúan advirtiendo sobre el riesgo de nuevas precipitaciones, lo que mantiene en alerta tanto a autoridades como a usuarios de la red viaria, de acuerdo con información publicada por la fuente noticiosa.

El contexto general supone un reto logístico y de seguridad para las regiones afectadas, especialmente ante la persistencia del temporal y el pronóstico de próximas borrascas. Las recomendaciones oficiales subrayan la importancia de informarse sobre el estado de las carreteras antes de cualquier desplazamiento y atender las instrucciones de los servicios de emergencias. Los equipos de intervención y la gestión del tráfico mantienen dispositivos activos en los tramos más expuestos para restablecer la normalidad en los accesos y apoyar a los usuarios que necesiten asistencia, según lo reflejó el medio que documentó la situación.