La IX Rafa Nadal Academy Urban Race bate récords de participación y se vuelca con los enfermos de ELA

Durante el evento celebrado en Manacor, el director de operaciones de la Rafa Nadal Academy, Tomeu Obrador, y la responsable de marketing y patrocinios, Natalia Llull, entregaron a la presidenta de ELA Balears, Catalina Rigo, un cheque con el importe recaudado durante la cita deportiva. Según publicó el medio, la suma recogida irá destinada a la asociación ELA Balears, que brinda apoyo a personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica y a sus familias. La jornada tuvo como eje central la solidaridad, articulando deporte y compromiso social a través de la participación.

La novena edición de la Rafa Nadal Academy Urban Race, detalló el medio, superó todas las cifras anteriores de corredores y ocupó el centro de Manacor con la presencia de 850 participantes. El encuentro, de carácter benéfico, ofreció dos modalidades principales: una prueba de 6 kilómetros y otra de 11 kilómetros, permitiendo así la integración de corredores con diferentes niveles de experiencia. Además, el programa contempló la Urban Race Kids, una carrera diseñada para niños y niñas, en la que los recorridos se adaptaron a cada franja etaria, facilitando la inclusión de familias enteras.

De acuerdo con la información, la competición principal se desarrolló a pesar de las lluvias, sin impedir que se siguieran desarrollando las actividades previstas. Antes del inicio de las carreras, los voluntarios de la organización coordinaron una sesión de calentamiento grupal, reforzando el ambiente de apoyo y motivación para todos los asistentes. El evento recibió elogios por su acogida y participación de la comunidad local, ya que, según manifestó Domingo Rosselló, director de Salud y Fitness de la Rafa Nadal Academy, la respuesta superó lo esperado. Rosselló expresó: "La gente se ha volcado con los enfermos de ELA de manera muy especial. La atmósfera que hemos vivido con las familias, niños y deportistas ha sido un ejemplo para todos".

El medio detalló que Antoni Gran, con un tiempo registrado de 34 minutos y 47 segundos, encabezó la clasificación general masculina en la modalidad de 11 kilómetros, mientras que Victoria Benavides, al completar la distancia en 40 minutos y 9 segundos, lideró la prueba femenina. En el podio masculino de la misma modalidad figuraron también Miquel Angel Capó y Guillem Tomeu Vadell, y en la categoría femenina ocuparon el segundo y tercer lugar Cristina Munar y Carola Bendl. En la carrera de 6 kilómetros, Miquel Muntaner y Margarita Adrover se destacaron como los ganadores en sus respectivas categorías.

Además del despliegue deportivo, el evento incluyó actividades de entretenimiento para los más pequeños en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy. Según reportó el medio, el Esports Consell habilitó una zona de juegos y actividades lúdicas, ampliando la propuesta recreativa de la jornada y promoviendo la convivencia entre las distintas generaciones que participaron en la cita. La estructura del evento permitió, de este modo, combinar la competición atlética con alternativas de ocio, reforzando el carácter familiar de la iniciativa.

A lo largo de todas sus ediciones, la Rafa Nadal Academy Urban Race ha mantenido su compromiso con la solidaridad, destinando lo recaudado a causas sociales. En esta ocasión, la colaboración con ELA Balears destacó como uno de los puntos centrales del evento, subrayando la importancia de apoyar la labor de entidades dedicadas a mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades neurodegenerativas y de sus allegados. Según subrayó el medio, tanto los organizadores como los participantes valoraron el ambiente de unidad y apoyo experimentado en las calles de Manacor durante el desarrollo de la competencia, reforzando la función social que cumple la iniciativa.