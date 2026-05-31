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León XIV pide por "que se ilumine la conciencia" de las autoridades para que busquen "una paz justa y duradera"

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El Papa ha pedido por "que se ilumine la conciencia de quieres ejercen la autoridad" para que busquen "una paz justa y duradera", como ha expresado tras el rezo del Ángelus este domingo.

"En este mes de mayo, toda la Iglesia ha alzado una invocación unánime por la paz. Especialmente a través de la oración del Santo Rosario, como una cadena ininterrumpida, ha encomendado a la intercesión de la Virgen María los pueblos atormentados por la guerra", ha expresado el Pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro.

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Durante la oración, el Papa ha reflexionado sobre el misterio trinitario como fuente de comunión. "La Trinidad nos hace amar todo y a todos; descubrimos que cada criatura está hecha para la comunión, la relación, el encuentro", ha expresado, al tiempo que ha afirmado que también ayuda a comprender "por qué las divisiones, las polarizaciones y el desprecio de la diversidad traen al mundo destrucción, tristeza y aridez".

Por otra parte, ha recordado que este domingo se celebra en Italia el Día del Alivio, y ha afirmado que acompaña "de corazón" a todas las personas enfermas y a quienes las asisten. "Agradezco y animo a todos los que difunden la cultura de la cercanía y del cuidado", ha añadido León XIV.

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