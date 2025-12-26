El padre Ángel se vuelca con los más necesitados por Navidad

El evento que celebró su décimo aniversario reunió a más de 200 personas sin hogar en el Instituto Cervantes de Madrid. Esta iniciativa, impulsada cada Nochebuena por la organización Mensajeros de la Paz, ofreció una cena especial y un espacio de compañía en una de las fechas más señaladas para muchas personas que no cuentan con un hogar ni familia con quien compartir esas horas. Según detalló el medio Europa Press, la cena tuvo lugar el pasado 24 de diciembre bajo la coordinación del padre Ángel, fundador de la ONG, quien reafirmó la misión de brindar calor humano y esperanza.

El menú incluyó mariscos, pavo y turrón, elementos característicos de la temporada navideña en España, pero el verdadero objetivo de la velada apuntaba más allá del alimento. El sacerdote insistió en el valor de la compañía, la amistad y el apoyo mutuo, recordando que la Navidad es un momento en el que muchas personas sin hogar enfrentan especialmente la soledad o la marginación. Europa Press recogió sus palabras: “Muchos de ellos después no tendrán con quién estar en casa, y habrá quien estará con la familia debajo de un puente, pero hoy se nos queda la cara de felicidad, la cara de alegría, pensar que el mundo mejor es posible”.

Durante la celebración, tanto voluntarios como asistentes compartieron mesa en igualdad de condiciones, utilizando mantelería y cubiertos desechables y sentándose juntos, sin distinción. El padre Ángel se refirió a esta experiencia afirmando, según consignó Europa Press, que “nosotros solo aportamos un granito de arena, pero ellos –los sintecho– aportan la playa entera. Esto es una fiesta, una playa entera de personas”. Señaló que la ocasión buscó sobre todo compartir vida más allá de los recursos materiales: “Y lo que más reivindicamos hoy no es solamente la comida, es la de vida. Todos somos iguales con estos manteles, con estos cubiertos muy desechables y comiendo”.

Mensajeros de la Paz se ha consolidado desde hace una década como una organización que promueve la solidaridad y la inclusión social a través de iniciativas como esta cena, llevada adelante con la colaboración de otras ONGs e instituciones. El padre Ángel remarcó los desafíos existentes, admitiendo que “en la realidad hay muchas injusticias todavía, en la que hay mucha pobreza, en la que hay muchos padres y madres que sus hijos les piden pan y no se lo pueden dar”. Aún así, instó a observar la parte positiva y la posibilidad de transformación, como expresó en el comedor del Instituto Cervantes, señalando “que hay que ver la botella medio llena, que es la que hoy vemos aquí”.

La convocatoria hizo hincapié en la importancia de que nadie quede sin un plato de comida caliente, especialmente durante las fiestas, y el fundador de la ONG solicitó la colaboración de la ciudadanía para alcanzar ese objetivo. Según citó Europa Press, para el futuro el deseo del padre Ángel se centra en el bienestar colectivo: “Que nos amemos, que nos queramos, que nos acompañemos, que no haya personas nunca solas, que estén los demás con todas las personas”.

La cena solidaria en Madrid volvió a poner en primer plano la realidad de las personas sin hogar, recordando las dificultades cotidianas que enfrentan y la necesidad de iniciativas periódicas para aliviar el impacto de la exclusión. El acto del Instituto Cervantes se sumó a otras actividades desarrolladas por Mensajeros de la Paz y organizaciones afines durante las fechas navideñas, contribuyendo a visibilizar la situación de los colectivos más vulnerables y a fortalecer redes de apoyo a través de la acción comunitaria.

La jornada se desarrolló en un ambiente de convivencia y respeto, con voluntarios y colaboradores volcados en el servicio. Europa Press relató que el foco de la ONG no solo está en proporcionar atención puntual en fechas señaladas, sino en crear puentes entre personas, instituciones y barrios, para seguir fomentando el acompañamiento y la solidaridad a lo largo del año.

La celebración de la décima edición de la cena en el Instituto Cervantes subrayó el papel de la cooperación institucional y la importancia de los espacios públicos como escenarios de integración y encuentro. Mensajeros de la Paz, según reportó Europa Press, mantiene abierta su invitación a toda la sociedad para seguir sumando esfuerzos y mejorar las condiciones de vida de quienes afrontan situaciones de vulnerabilidad, reforzando la idea de que pequeños gestos pueden contribuir a un impacto colectivo mayor. El aniversario de la iniciativa sirvió, además, para renovar el compromiso de la ONG con las personas sin hogar en Madrid y con la promoción de una sociedad más solidaria.