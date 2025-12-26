Detenido uno de los condenados por golpe de Estado cuando pretendía huir a El Salvador con identidad falsa

Silvinei Vasques, quien fungió como jefe de la Policía de Carreteras de Brasil, fue capturado en el aeropuerto de Asunción mientras intentaba embarcar a El Salvador bajo una identidad falsa. Según reportó la Policía Federal, las autoridades paraguayas detuvieron a Vasques cuando portaba un pasaporte paraguayo auténtico, pero a nombre de otra persona. La aprehensión ocurrió este viernes luego de que el exfuncionario llegara a Paraguay sin autorización y tras haber roto la tobillera electrónica que debía portar como parte de las medidas cautelares impuestas por la justicia brasileña. De acuerdo con la información referida por la Policía Federal y recogida por medios internacionales, se encontraba en proceso de salida del país a través del aeropuerto internacional de la capital paraguaya.

Vasques había sido condenado en diciembre a una pena de 24 años de prisión como parte de la investigación sobre el intento de golpe de Estado que buscó mantener a Jair Bolsonaro en el poder después de la derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2022. Según consignó el medio que reportó el caso, el exjefe policial fue hallado responsable de tratar de impedir, desde su cargo, el desplazamiento de personas que presuntamente votarían por Lula da Silva durante la segunda vuelta electoral realizada el 30 de octubre de 2022.

El medio informó que la ruptura de la tobillera electrónica activó de inmediato un protocolo de alerta entre Brasil y varios países de la región. Las autoridades brasileñas notificaron a sus contrapartes en Paraguay, Colombia y Argentina, iniciando la búsqueda para lograr la captura de Vasques. En el momento de la detención, además de portar un pasaporte falso, intentaba tomar un vuelo comercial con destino a El Salvador, lo que, de acuerdo con la Policía Federal, evidenció la intención de evadir la acción de la justicia brasileña.

Según publicó la fuente, tras la captura, las autoridades esperan que Vasques sea retornado a Brasil este mismo viernes. La orden de que sea recluido en una prisión de manera preventiva se fundamenta en la violación de las medidas cautelares que pesaban en su contra. Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo de Brasil e instructor de la causa por intento de golpe de Estado, recordó que la libertad provisional otorgada en agosto de 2024 quedaría sin efecto si se incumplía alguna de las condiciones impuestas. "La fuga del imputado, caracterizada por la violación de las medidas cautelares impuestas sin justificación alguna, autoriza la aplicación de la medida cautelar de la prisión preventiva", sostuvo el magistrado, según se hace constar en el expediente judicial citado por la prensa.

Como precisó el medio, Silvinei Vasques ya había enfrentado sanciones judiciales antes de su condena por la trama golpista. La justicia del estado de Río de Janeiro lo sentenció previamente por realizar campaña en favor de un candidato, violando la neutralidad política que debe regir entre los funcionarios públicos. El apoyo explícito a Bolsonaro, además, se llevó a cabo con recursos e imagen institucional de la Policía de Carreteras, situación que le costó la destitución y una multa de 500.000 reales, equivalentes a unos 76.000 euros. El enfrentamiento entre votantes en las vías durante la jornada electoral y en fechas siguientes, según el fallo, también fue provocado por las acciones de Vasques, lo que agravó su situación ante las autoridades judiciales.

El exjefe policial fue detenido en 2023 por su participación directa en el intento de impedir la posesión de Lula da Silva, siendo incluido en un bloque de responsables procesados dentro de la macrocausa que investiga el asalto a la institucionalidad brasileña. Tras su detención, obtuvo la libertad bajo estrictas medidas cautelares, entre ellas el uso obligatorio de una tobillera electrónica y la prohibición de salir del país sin autorización judicial. El medio describe que estas restricciones se imponían para evitar el riesgo de fuga o la obstrucción del proceso judicial mientras continuaba el análisis de las pruebas en su contra.

La captura de Vasques en Paraguay se produce luego de intensificarse la cooperación entre las autoridades regionales tras el intento de fuga, situación que refuerza la coordinación policial en la búsqueda de personas con causas abiertas por delitos políticos en Sudamérica, según destacaron voceros policiales citados por el medio. Las acciones llevadas por Vasques y otros implicados en la trama se inscriben en un periodo de tensión poselectoral que vivió Brasil, caracterizado por la movilización de grupos opositores, bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre simpatizantes de ambos candidatos.

A raíz de estos acontecimientos, el proceso judicial que involucra a Vasques abarca elementos de sabotaje a las elecciones, abuso de autoridad y desobediencia a las disposiciones legales en materia electoral. El juicio continuará ante las instancias brasileñas, una vez que el exjefe policial retorne al país bajo custodia, con la expectativa de que permanezca recluido durante el desarrollo del proceso, dadas las circunstancias de su fuga y la reiteración de conductas consideradas ilícitas por la justicia.