CAF cierra el 2025 con aprobaciones récord de USD 18.560 millones y se consolida como banco verde

La decisión de la CAF de aumentar su meta de financiamiento verde al 50% para 2030 fue anunciada en la COP30 de Belén, junto a un compromiso de inversión de 40.000 millones de dólares durante los próximos cinco años. Según indicó el medio, esta estrategia también contempla el fortalecimiento de la economía azul con un aporte de 2.500 millones de dólares y un plan de inversión de 18.000 millones de dólares dirigidos a transporte sostenible. El banco de desarrollo latinoamericano enfatizó que estos fondos se canalizarán hacia energías renovables, conservación de la biodiversidad, movilidad sostenible, economía circular y adaptación frente al cambio climático. Sobre estas iniciativas y resultados, el presidente ejecutivo Sergio Díaz-Granados destacó el alcance de los objetivos organizacionales y la anticipación con la que se logró que el 40% de las aprobaciones totales fueran para proyectos sostenibles, una meta originalmente fijada para 2026 y superada en 2024, consolidando a la entidad como un referente regional en sostenibilidad y acción climática, según consignó CAF en su reporte anual más reciente.

La consolidación como banco verde de la CAF cerró 2025 con cifras sin precedentes, publicó la entidad. De acuerdo con los datos recabados, se aprobaron 18.560 millones de dólares en financiamiento para iniciativas orientadas al desarrollo sostenible, el mayor monto en los 56 años de existencia del banco. CAF también registró un récord en emisiones internacionales de bonos, alcanzando 8.300 millones de dólares, y diversificó sus mecanismos de financiamiento con la primera emisión de Capital Híbrido por 500 millones de dólares, el lanzamiento del primer Bono de Resiliencia para América Latina y la colocación de un Bono Sostenible en euros por 1.500 millones. Estas acciones reflejaron la búsqueda de la entidad para atraer capital mundial y ofrecer acceso a recursos en condiciones competitivas, detalló CAF.

El fortalecimiento institucional se reflejó no solo en los resultados financieros, sino también en la mejora de la posición crediticia global de la CAF. Según reportó la organización, en 2025 obtuvo la mejor calificación de riesgo de su historia por parte de S&P Global, Fitch, Moody’s y JCR, alcanzando grado de inversión en todas ellas. Esta valoración positiva, indicó CAF, representa una muestra de la confianza de la comunidad inversora internacional en la solidez y gestión prudente de la entidad, lo cual facilita la movilización de recursos en beneficio de los países latinoamericanos y caribeños.

En materia de membresía, la CAF amplió su base incluyendo a nuevos accionistas y consolidó su presencia en América Latina y el Caribe. En el informe presentado, CAF indicó que, bajo la dirección de Díaz-Granados, se produjo el regreso de Chile como socio pleno, junto al ingreso de Costa Rica, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Guatemala, reforzando la integración centroamericana. Además, se sumaron Barbados, Antigua y Barbuda, Bahamas y Granada, extendiendo el alcance en el Caribe. Según la institución, esta ampliación incrementa la capacidad para impulsar la integración, fortalecer el comercio regional y promover proyectos de impacto transnacional con énfasis en infraestructura, movilidad sostenible, transición energética, resiliencia climática y modernización de servicios urbanos.

CAF destinó sus recursos en 2025 a sectores considerados estratégicos, como transporte, pymes, sector agrícola, salud, educación, seguridad hídrica, inclusión social, desarrollo urbano, transformación de barrios vulnerables y modernización de sistemas penitenciarios. La organización ratificó que, a través de estos enfoques, busca contribuir a la generación de oportunidades y mejorar las condiciones de vida en la región, de acuerdo con el balance publicado.

El liderazgo institucional durante el año también implicó un papel protagónico en foros internacionales y la articulación de políticas regionales. Tal como publicó CAF, la entidad organizó el primer Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe en 2025, proponiendo un espacio permanente para analizar y enfrentar los desafíos del desarrollo regional. En el plano internacional, la institución participó en la Cuarta Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo en Sevilla y firmó convenios de cooperación con el Grupo de Coordinación Árabe con el objetivo de fomentar inversiones sostenibles. Además, tuvo presencia activa en la Cumbre CELAC-UE, impulsó el desarrollo ferroviario y organizó la Conferencia CAF sobre Ciudades Sostenibles e Innovación.

La gestión de Sergio Díaz-Granados al frente de la organización recibió atención internacional al ser reelegido como presidente ejecutivo para el periodo 2026-2031. Según consignó la propia CAF, Díaz-Granados fue seleccionado para figurar en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo elaborada por la revista TIME en 2025, en reconocimiento al trabajo realizado en posicionar a la institución como un actor clave para el análisis y resolución de los desafíos regionales y globales.

La consolidación de la CAF como principal banco multilateral de la región estuvo acompañada por nuevas estrategias como el lanzamiento de la Estrategia de Océanos, dirigida a potenciar la Economía Azul, y su compromiso programático para lograr que al menos la mitad de su portafolio de financiamiento esté alineado con objetivos de sostenibilidad ambiental en el transcurso de la próxima década. La institución ha remarcado que estos avances institucionales buscan fortalecer la voz de América Latina y el Caribe en el contexto global, junto con garantizar el acceso a recursos para el desarrollo y la integración de los países miembros, conforme a lo señalado en su balance 2025.

Con el cierre del ejercicio anual, CAF reportó además que sus proyecciones contemplan la continuidad y profundización de estas iniciativas hasta al menos el año 2031, previendo mantener su liderazgo regional tanto en financiamiento como en el impulso de políticas públicas integradoras de la sostenibilidad. El informe institucional subraya que la reelección de su presidente ejecutivo y los reconocimientos alcanzados refuerzan la proyección estratégica de la entidad para los años venideros.