Sonia Ferrer, "más que feliz" en el amor y sin miedo a la adolescencia de su hija

Sonia Ferrer manifestó su preferencia por desear bienestar para quienes la rodean en el inicio del nuevo año, antes que enfocarse en metas personales o profesionales. Según publicó el medio, la presentadora reiteró que para 2026 su anhelo principal es que “le vaya fenomenal a todo el mundo”, y extendió esa expresión de buenos deseos incluso a su interlocutor, a quien mencionó deseándole una pronta mejoría en su alergia. Ferrer destacó que, en el plano sentimental, considera que no tiene nada pendiente por pedir y enfatizó: “El amor, estoy más que feliz. No puedo pedir nada ahí. Por ahí no puedo pedir nada, así que voy a tirar más por la salud, para todos”.

Según consignó el medio, Ferrer está afrontando la temporada navideña con estabilidad y tranquilidad. La presentadora, quien comparte su hogar con una hija adolescente, explicó que esta etapa se vive con serenidad en su familia. Cuando se le consultó si le inquieta la denominada “fase problemática” asociada a los 15 años, Ferrer fue clara en su respuesta: “La verdad que no. No lo temo, pero no lo temo. No tengo, o sea, no me da problemas, ¿sabes?”. Añadió con humor que quizá “mañana empieza a ser problemática”, aunque, hasta la fecha, no tiene motivos para la preocupación.

El medio detalló que esta convivencia fluida con su hija ha permitido a Ferrer enfocar estas fiestas en disfrutar de su hogar y mantener la armonía familiar. La presentadora relató que la relación madre e hija es “bastante sencilla”, lo que le facilita distanciarse de los temores habituales sobre la adolescencia y dedicarse a compartir momentos y fortalecer los lazos.

Ferrer reiteró durante su entrevista que el bienestar colectivo y la estabilidad emocional ocupan el centro de sus aspiraciones para el próximo año, dejando en segundo plano la búsqueda de logros individuales. Reportó el medio que la presentadora subrayó sentirse afortunada y ser parte de quienes, en este periodo, priorizan la salud como objetivo fundamental para el año entrante.

Al abordar el terreno sentimental, Ferrer hizo énfasis en su satisfacción actual: “El amor, estoy más que feliz”, reafirmando que esa faceta de su vida se encuentra completa y no requiere más deseos que los ya alcanzados. Esta declaración evidencia, según las fuentes citadas, un momento de estabilidad personal marcado por la calma y la ausencia de conflictos familiares notables.

El medio también señaló que la actitud de Ferrer ante la adolescencia de su hija se aparta de los miedos comunes y se basa en aceptar las circunstancias presentes, aludiendo a la posibilidad de que en algún momento las cosas cambien, pero manteniendo su postura de tranquilidad mientras no haya razones de alarma.

Con estas declaraciones, la figura televisiva traza un enfoque que privilegia la convivencia sana, la ausencia de conflictos y la importancia de la salud tanto en el ámbito personal como en el entorno social. Según reportó el medio, su mensaje para estas fechas y el comienzo de 2026 queda centrado en el deseo de que el bienestar alcance a la mayor cantidad de personas posible.