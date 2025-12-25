El Ministerio de Defensa ruso aseguró que más de 140 drones ucranianos fueron interceptados en diversas regiones del país, entre ellas Moscú y Crimea, durante las últimas horas. La institución reportó que estos aparatos no provocaron víctimas ni daños materiales, detallando que los artefactos fueron derribados en zonas como Briansk, Tula, Kaluga, Adiguea, Krasnodar, Rostov, Bélgorod, Vorónezh, el mar de Azov, Kursk, Volgogrado y la península de Crimea. Este incremento en la actividad de drones refleja el aumento de la presión militar entre ambos bandos en el conflicto. Según difundió la agencia Europa Press, estos sucesos se producen en el contexto de los avances del ejército ruso dentro del territorio ucraniano.

Al mismo tiempo, el gobierno ruso informó la ocupación de Sviato-Pokrovskoe, ubicada en la provincia ucraniana de Donetsk. Las autoridades rusas anunciaron que “unidades del grupo de fuerzas Sur han liberado la localidad de Sviato-Pokrovskoe, en la República Popular de Donetsk, como resultado de acciones decisivas”, según un comunicado difundido a través de su canal oficial en Telegram y recogido por Europa Press. La toma de esta población representa un nuevo avance en el este de Ucrania desde la invasión lanzada en febrero de 2022 bajo la orden del presidente Vladimir Putin.

Europa Press informó que las fuerzas armadas rusas han priorizado sus operaciones en la región de Donetsk durante los últimos meses, logrando progresos que consolidan el control de Moscú en esta provincia. Los avances en Donetsk forman parte de una estrategia en la que Rusia también ha ocupado parcialmente otras regiones como Lugansk, Jersón y Zaporiyia tras su anexión unilateral en septiembre de 2022. La fuente explica que estas anexiones no solo se limitaron a dichos territorios, sino que las fuerzas rusas han logrado entrar además en áreas adicionales, entre ellas Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk.

El medio Europa Press remarcó que Crimea, anexada por Rusia en 2014, continúa ocupando una posición central en los movimientos militares actuales y fue uno de los escenarios en los que los drones ucranianos fueron interceptados reciente­mente. De acuerdo al Ministerio de Defensa ruso, seis aparatos fueron derribados sobre esta península. El comunicado añadió que nueve de los drones ucranianos fueron derribados en la región de Moscú y otros sesenta y dos en Briansk, con el resto distribuidos entre Tula, Kaluga, Adiguea, Krasnodar, Rostov, Bélgorod, Vorónezh, el mar de Azov, Kursk y Volgogrado.

En septiembre de 2022, Rusia oficializó la anexión de varias provincias ucranianas en medio de condenas internacionales, consolidando su presencia en el este y sur de Ucrania. Europa Press relató que, aunque Moscú no controla totalmente algunas de estas áreas, ha extendido su influencia militar en los territorios mencionados. La toma de nuevas localidades, como Sviato-Pokrovskoe, se suma a la serie de logros reportados por las fuerzas rusas y representa una continuación de la ofensiva que comenzó con la invasión a gran escala de Ucrania hace más de dos años.

La interceptación masiva de aeronaves no tripuladas evidencia la magnitud y frecuencia de los ataques aéreos entre ambos países, donde los drones se han convertido en una herramienta habitual. Según los detalles ofrecidos por Europa Press, el Ministerio de Defensa ruso no reportó víctimas ni daños por estos ataques, aunque la cantidad y alcance de drones abatidos resaltan el nivel de actividad militar actual.

Finalmente, Europa Press recordó que la ofensiva rusa en Ucrania sigue arrojando nuevas tensiones en la región, marcada por el cambio de control en localidades y los frecuentes ataques con drones, que afectan áreas alejadas del frente de batalla principal y abarcan incluso la capital rusa y otras ciudades de relevancia estratégica.