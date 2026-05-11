El Nikkei repunta cerca del 1 % impulsado por el cierre en verde de Wall Street

Tokio, 11 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntaba cerca del 1 % en la apertura de la sesión de este lunes, impulsado por el cierre en verde de Wall Street, gracias al sector tecnológico.

Transcurrida la primera media hora de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba un 0,96 %, o 660 puntos, hasta los 63.300 enteros. En la sesión anterior, cedió un 0,19 %.

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El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 0,8 %, o 30,67 puntos, hasta las 3.860 unidades.

El parqué tokiota siguió con la tendencia en el mercado bursátil estadounidense, con el sector tecnológico liderando las subidas, especialmente las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) y los semiconductores.

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El gigante de telecomunicaciones y la inversión Softbank, que ha apostado fuerte por la IA, subía por encima del 2 %.

En semiconductores, Tokyo Electron, aumentaba un 1,98 %; Disco Corp, un 0,79 %; y Advantest, un 0,45 %.

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El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se disparaba un 9 %, mientras que la empresa de videojuegos Nintendo se desplomaba un 8,32 %. EFE