Gobierno boliviano llama a diálogo a representantes de La Paz en medio de bloqueos de vías

La Paz, 10 may (EFE).- El Gobierno de Bolivia invitó este domingo a dialogar a autoridades y representantes de organizaciones sociales de La Paz sobre las necesidades y demandas de ese departamento, donde sindicatos de campesinos bloquean carreteras en el altiplano desde el miércoles para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

En una declaración al canal estatal Bolivia TV, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, invitó a dialogar este lunes a las 8:00 locales (12:00 GMT) en la casa de Gobierno a los alcaldes, concejales, representantes de provincias y de la federación de campesinos de La Paz, entre otras organizaciones.

PUBLICIDAD

Según Gálvez, la convocatoria busca dar "continuidad" al 'Gran encuentro nacional' efectuado el sábado en la ciudad central de Cochabamba con autoridades nacionales, regionales, municipales y líderes políticos para buscar consensos sobre las principales reformas que necesita el país.

El vocero señaló que en la reunión en La Paz se buscará dialogar sobre las necesidades del departamento en cuanto a infraestructura y proyectos de desarrollo productivo, además de la inversión para la exploración y explotación de hidrocarburos en el norte de la región.

PUBLICIDAD

Agregó que posteriormente habrá reuniones similares en cada departamento del país, "porque esa es la manera en la que tenemos que afrontar de manera inmediata el quehacer nacional".

La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical de Bolivia, lidera desde la semana pasada protestas callejeras en La Paz por una serie de demandas, incluidos un aumento salarial del 20 % y el compromiso de no privatizar empresas estatales.

PUBLICIDAD

También la federación de campesinos del altiplano de La Paz mantiene desde el miércoles bloqueos de caminos en las rutas hacia el interior, Perú y Chile, para exigir la renuncia de Paz.

Además, organizaciones de los llamados "interculturales", campesinos migrados desde otros lugares, bloquean desde hace 13 días las carreteras en la localidad subtropical de Caranavi, lo que ha ocasionado desabastecimiento de alimentos y combustible en el norte del departamento de La Paz.

PUBLICIDAD

La Cancillería de Perú informó que 405 personas de esa nacionalidad permanecen varadas en distintos puntos de Bolivia por los bloqueos de carreteras, por lo que coordina con el Ministerio de Defensa de ese país para una evacuación desde las ciudades de La Paz y Oruro hasta la fronteriza Juliaca, en la región peruana de Puno.

El Ministerio de Turismo de Bolivia alertó en un comunicado que "se calculan pérdidas de hasta 20 millones de bolivianos (2,8 millones de dólares) por día" para el área turística, además de las afectaciones a la imagen del país.

PUBLICIDAD

Esa cartera de Estado indicó que mantiene "una estrecha coordinación con la Cancillería y el Ministerio de Gobierno para atender la situación de los turistas extranjeros y nacionales varados" a causa de los bloqueos, que también han comenzado a afectar la provisión de algunos alimentos que llegan de otras regiones a La Paz.

Ante esto, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua informó este domingo que puso en marcha "un operativo de puente aéreo" para "asegurar la disponibilidad de productos de la canasta familiar, priorizando la distribución de carne de pollo en los mercados" de La Paz.

PUBLICIDAD

En la víspera, el presidente Paz alertó sobre un "sicariato" que busca "generar una ruptura democrática" en el país para "no llegar a la profundidad de las transformaciones" que se deben encarar en el país. EFE