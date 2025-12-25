Rosario Flores y Mariola Orellana se emocionan al recordar a sus seres queridos fallecidos en unas fechas tan señaladas

La tienda 'Ojo con el duende' se ha convertido en un espacio donde los clientes pueden encontrar prendas cargadas de historia, muchas de ellas pertenecientes a figuras reconocidas del panorama musical español. Rosario Flores señala que entre las reliquias disponibles se hallan piezas suyas, de su hermana Lolita y de varios artistas, aunque prefieren no hacer una promoción explícita, sino comentarlo en privado a quien adquiere la prenda para ofrecer una experiencia especial. En este contexto, la cantante y su socia, Mariola Orellana, han compartido cómo viven estas fechas marcadas por la ausencia de seres queridos y la importancia del afecto recibido por parte del público y de las nuevas generaciones en sus vidas.

Según publicó el medio, la reciente reunión en la tienda fue también una oportunidad para fortalecer la relación entre familias y amistades. Mariola Orellana recibió el respaldo de su hija Marina Carmona, mientras que Sara Verdasco, perteneciente al entorno cercano de ambas, asistió al evento y compartió su experiencia como una de las primeras clientas de 'Ojo con el duende'. Estas muestras de apoyo subrayan los lazos de unión y solidaridad en el círculo más próximo a las protagonistas.

La memoria de quienes han partido ha estado presente en las declaraciones de Rosario Flores, quien confesó que ha perdido a dos amigos íntimos en el último mes, describiéndolos como figuras “muy importantes” en su vida. Aunque reconoció la tristeza que acompaña estas pérdidas, decidió no centrarse únicamente en el dolor. “Son ángeles en el cielo que me acompañan y me ayudan en mi camino”, expresó la cantante, tal como consignó el medio. Esta visión personal muestra la manera en la que afronta el duelo en medio del cariño de su entorno.

El apoyo emocional que recibe de su público es otro de los aspectos a los que Rosario Flores atribuye un papel relevante al atravesar estas situaciones. La artista mencionó que tanto ella como su hermana sienten una gran cercanía y afecto proveniente de sus seguidores, lo que les proporciona fuerza para sobrellevar la ausencia de sus familiares y amigos. Sus palabras retratan una combinación de nostalgia y gratitud, características que se intensifican durante las festividades.

Durante el encuentro, Rosario también evocó la figura de su hermano Antonio, a quien se dedica el documental realizado por su sobrina Alba. La cantante describió la producción como “muy bonita” y consideró que brinda al público la oportunidad de conocer dimensiones personales y familiares menos conocidas. Detalló que el filme no solamente recuerda a Antonio, sino que sirve como reflejo del recorrido vital tanto suyo como de su hermana, exponiendo sus orígenes y experiencias familiares.

Mariola Orellana aportó a la conversación una perspectiva personal sobre el impacto emocional de la Navidad. Admitió que estas fechas suelen resultar difíciles para ella, debido al peso de los recuerdos y la ausencia de numerosos seres queridos. Según reportó la fuente, Orellana manifestó que el recuerdo de quienes ya no están se hace especialmente intenso en esta época del año.

No obstante, la llegada de su nieto ha transformado de forma significativa el significado de las fiestas familiares para Orellana. Ha declarado que el pequeño es su mayor motivo de alegría y que su presencia le ayuda a equilibrar la tristeza de la memoria con el entusiasmo propio de una nueva generación. “Me ha llenado el corazón”, dijo la representante, para quien la figura de su nieto se ha convertido en el eje que le devuelve la ilusión en Navidad.

Tal como consignó el medio, la tienda ‘Ojo con el duende’ ha logrado consolidar su identidad en torno al concepto de prendas con historia. Además de las piezas de Rosario y Lolita Flores, el establecimiento cuenta con vestimentas legadas por numerosos artistas reconocidos. Aunque no suelen destacar públicamente el origen de estas reliquias, prefieren revelar su procedencia solo a los compradores, entregando así un valor añadido que refuerza el vínculo entre los admiradores y la historia del arte nacional.

El ambiente que lograron dar Rosario Flores y Mariola Orellana en su tienda y en sus declaraciones queda marcado por el equilibrio entre la nostalgia por los que se han ido y el agradecimiento por el presente, la amistad, la familia y la posibilidad de compartir recuerdos a través de objetos que forman parte de la memoria colectiva. Según detalló la fuente, ambas coinciden en que recibir el afecto del público y mantener los lazos familiares y de amistad representa un pilar esencial para afrontar los desafíos emocionales que se acentúan en fechas señaladas.