Rosalía, Bad Bunny, The Weeknd, El Último de la Fila o Agorazein con C. Tangana, conciertos de 2026 en España

Rosalía, Bad Bunny, The Weeknd, El Último de la Fila o el regreso de Agorazein con C. Tangana son algunos de los conciertos que tendrán lugar este 2026 en España.

Tanto Rosalía como Bad Bunny serán protagonistas el próximo año con ocho y doce conciertos, respectivamente, para los que las entradas están ya agotadass.

En cuanto al panorama nacional en grandes recintos, será el Estadio Riyadh Air Metropolitano quien reciba a El Último de la Fila, Rels B y Alejandro Sanz -el Santiago Bernabéu sigue sin posibilidad de albergar eventos musicales-.

En arenas actuará Rosalía -tanto en Madrid como en Barcelona-, La Oreja de Van Gogh con el regreso de Amaia como vocalista, Aitana, Sen Senra, el regreso de Agorazein con la vuelta a los escenarios de C. Tangana desde 2023, Amaral o Bad Gyal -que también ha agotado todas las entradas en 6 de los 11 conciertos que dará en España-.

También será el año para ver en directo a Hombres G, Guitarricadelafuente, Raphael, Nathy Peluso, Judeline, Delinqüentes, Carolina Durante, Amaia, Nacho Vegas, Yurena, Sanguijuelas del Guadiana, Luz Xasal, Kiko Veneno, Sidonie, La Maravillosa Orquesta del Acohol, Hijos de la Ruina, Fito & Fitipaldis, La pegatina, Pablo Alborán, Malú, Viva Suecia, Andy -sin Lucas-, Antonio Orozco, Leiva, Víctor Manuel, Melendi, León Benavente, Abraham Mateo, Delaossa, Mvrk, Celtas Cortos, Rusowsky, Alcalá Norte, Julieta o Maldita Nerea.

Entre los artistas internacionales que recalarán en alguna ciudad española, además de Bad Bunny que hará 10 conciertos en Madrid -en el Metropolitano- y 2 en Barcelona -en el Estadi Olímpic Lluís Companys-, está The Weeknd, Louis Tomlinson, Eros Ramazzoti, Eric Clapton, Tame Impala, Linkin Park, Lenny Kravitz, My Chemical Romance, Evanescence, Europe, Simple Plan, Morat, Tokio Hotel, Yandel -que dará un concierto sinfónico recorriendo sus mayores éxitos- Eladio Carrión, Juanes, Dei V o Chayanne.

LOS FESTIVALES RECIBIRÁN A KATY PERRY, THE CURE O YUNG BEEF

Como ya es habitual, grandes artistas actuarán en España en festivales como el Primavera Sound de Barcelona, el Mad Cool, el Festival B, el Río Babel o Noches del Botánico.

En el caso del Primavera Sound, acogerá a The Cure, Doja, The xx, Gorillaz, Massive Attack, Addison Rae, Skrilex, PinkPantheress o Peggy Gou, entre otros. Por su parte, los cabezas de cartel del Mad Cool son Foo fighters, Moby, The War on Drugs, Florence + The Machine, Lorde, Zara Larsson, Twenty One Pilots, Pixies, Nick Cave, Pulp o Charlie Puth.

El Festival B, que también se celebra en Barcelona pero durante el mes de septiembre, acogerá gran parte de la música trap y urbana de España, con referentes del género como Yung Beef. La cita ha confirmado también a Juicy Bae, Rusowsky, L0rna, C Marí, Cupido, D. Valentino, Leïti, Mvrk o Jimena Amarillo.

En Madrid y en el los meses de verano actuarán Katy Perry, The Offspring, Amaia -en su único concierto en la capital- o Bomba Estéreo en el Festival Río Babel, mientras que Noches del Botánico será el escenario -a la espera de más confirmaciones- de Rigoberta Bandini, Ethel Cain, Ginebras, Lía Kali o Zaz.