PP vasco destaca la "lección magnífica" del rey con su apelación a defender la democracia y la libertad

La secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, ha afirmado que el discurso navideño del rey Felipe VI fue una "lección magnífica para cualquier demócrata, una apelación a la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, todos los ciudadanos, para defender lo que tenemos en común, para defender el bien común, para defender la democracia y además también la libertad".

En declaraciones realizadas este jueves en Bilbao, Martínez ha recordado el ejemplo cercano de generaciones anteriores que fueron capaces "desde la concordia, desde el abrazo, de llevar adelante la transición, que no fue nada fácil". "Eso es un ejemplo también para poder garantizar la convivencia de las generaciones venideras y de las generaciones actuales", ha agregado.

En este sentido, ha manifestado que ningún ciudadano se puede inhibir y es "una responsabilidad" de todos, alejarse de "toda suerte de populismos y de toda clase de sectarismos, porque los populismos se alimentan entre ellos, se necesitan entre ellos para construir muros y para excluir al otro".

Tras constatar que la mayoría de los ciudadanos lo que quiere es poder convivir en libertad, "convivir todos juntos, sin ningún tipo de muro", ha subrayado el "marco magnífico que garantiza todo esto, que es el marco de la Constitución y el marco de Europa".

Por lo tanto, ha reiterado la lección "valiosa" del rey de "apelación a la responsabilidad ciudadana para, desde la convivencia en libertad, poder construir y poder afrontar además los desafíos que sabemos que todos tenemos".