Agencias

PP vasco destaca la "lección magnífica" del rey con su apelación a defender la democracia y la libertad

Guardar

La secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, ha afirmado que el discurso navideño del rey Felipe VI fue una "lección magnífica para cualquier demócrata, una apelación a la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, todos los ciudadanos, para defender lo que tenemos en común, para defender el bien común, para defender la democracia y además también la libertad".

En declaraciones realizadas este jueves en Bilbao, Martínez ha recordado el ejemplo cercano de generaciones anteriores que fueron capaces "desde la concordia, desde el abrazo, de llevar adelante la transición, que no fue nada fácil". "Eso es un ejemplo también para poder garantizar la convivencia de las generaciones venideras y de las generaciones actuales", ha agregado.

En este sentido, ha manifestado que ningún ciudadano se puede inhibir y es "una responsabilidad" de todos, alejarse de "toda suerte de populismos y de toda clase de sectarismos, porque los populismos se alimentan entre ellos, se necesitan entre ellos para construir muros y para excluir al otro".

Tras constatar que la mayoría de los ciudadanos lo que quiere es poder convivir en libertad, "convivir todos juntos, sin ningún tipo de muro", ha subrayado el "marco magnífico que garantiza todo esto, que es el marco de la Constitución y el marco de Europa".

Por lo tanto, ha reiterado la lección "valiosa" del rey de "apelación a la responsabilidad ciudadana para, desde la convivencia en libertad, poder construir y poder afrontar además los desafíos que sabemos que todos tenemos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Kim Jong Un critica a Corea del Sur por su plan para construir submarinos con propulsión nuclear

Kim Jong Un critica a

León XVI pide la paz en la bendición 'Urbi et Orbi' e insta a los líderes políticos a "trabajar por la reconciliación"

León XVI pide la paz

Sonia Bermúdez destaca "el trabajo, la ambición y la fuerza" de España por sus "logros" en 2025

La entrenadora resalta el historial de éxitos de la selección nacional tras recuperar el primer lugar del ranking internacional, llegar a la final continental y conquistar el segundo trofeo de la Liga de Naciones ante un récord de aficionados en 2025

Sonia Bermúdez destaca "el trabajo,

Las rupturas de famosos que han marcado 2025: de Lamine Yamal y Nicki Nicole a Escassi y Sheila Casas

Infobae

El Ejército de Pakistán mata a ocho supuestos terroristas en una operación en la provincia de Baluchistán

Las fuerzas armadas paquistaníes confirmaron una ofensiva en Kalat contra miembros vinculados a organizaciones separatistas, señalados por recibir respaldo extranjero, donde fueron confiscados explosivos y armamento mientras las autoridades intensifican las tareas de búsqueda en el área fronteriza

El Ejército de Pakistán mata