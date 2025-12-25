Mueren cinco personas tras estrellarse un helicóptero medicalizado en el monte Kilimanjaro, Tanzania

Salim Msangi, director general de la Autoridad de Aviación Civil de Tanzania, reportó que en el accidente fallecieron todas las personas que iban a bordo del helicóptero, entre quienes se encontraban dos turistas de nacionalidad checa, un piloto originario de Zimbabue, un médico local y un guía tanzano. El siniestro ocurrió durante una misión médica en la zona conocida como campamento Barafu, en el monte Kilimanjaro, el pasado miércoles. Según informó la Autoridad de Aviación Civil de Tanzania a través de un comunicado difundido en la red social X, la aeronave, propiedad de la compañía Kilimandair, se precipitó en un valle glaciar a unos 4.700 metros de altura.

El organismo de aviación especificó que apenas se tuvo conocimiento del siniestro se notificó a las agencias de emergencia y dependencias gubernamentales encargadas, y que se ha iniciado de inmediato una investigación para esclarecer las posibles causas del accidente. Esta investigación sigue estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad aeronáutica, con el objetivo de determinar las circunstancias que provocaron la caída de la nave.

De acuerdo con el comandante regional de Policía en Kilimanjaro, Simon Maigwa, el helicóptero se encontraba en pleno operativo de rescate médico cuando se produjo el accidente. El aparato había sido destacado para asistir en una emergencia sanitaria, transportando a un equipo compuesto por el piloto, un médico, un guía tanzano y los dos turistas checos. El diario tanzano 'Mwananchi', citado por la agencia estatal y por medios internacionales, detalló que el siniestro tuvo lugar en una de las zonas de mayor altitud y dificultad del macizo africano, donde las condiciones pueden volverse especialmente complejas para las operaciones de vuelo.

La presencia de turistas en la misión responde, según consignó 'Mwananchi', a la alta afluencia de visitantes europeos en el monte Kilimanjaro, considerado uno de los destinos de aventura más demandados de África. Según publicó la Autoridad de Aviación Civil, los cuerpos de los ocupantes fallecidos fueron recuperados en las horas posteriores al accidente, mientras los trabajos para esclarecer lo ocurrido continúan bajo supervisión de las autoridades tanzanas y organismos internacionales relacionados con el sector aeronáutico.

El siniestro ha activado los protocolos de investigación a cargo de especialistas en accidentes aéreos, quienes buscan indicios que permitan reconstruir el trayecto y las causas del desplome del helicóptero. Según detalló la Autoridad de Aviación Civil de Tanzania, las primeras pesquisas incluyen revisión de datos técnicos del aparato, análisis del clima en la zona y entrevistas a testigos y personal de rescate que se encontraba cerca del sector en el momento del hecho.

El campamento Barafu, donde se produjo la tragedia, sirve habitualmente de punto de descanso para ascender a la cima del Kilimanjaro y es conocido por sus condiciones exigentes. Maigwa explicó que el piloto, el médico y el guía se encontraban en pleno operativo de evacuación médica cuando se estrelló la aeronave. El comandante policial sostuvo que la operación se tornó particularmente difícil por la ubicación y el clima en la zona alta de la montaña.

Según consignó el diario tanzano, Kilimandair es una de las principales compañías de servicios aéreos de emergencia y turísticos en la región del Kilimanjaro y ha realizado decenas de operaciones de rescate sanitario en esta área. La investigación busca, entre otras cosas, determinar si factores como la visibilidad, el viento o problemas técnicos contribuyeron al siniestro. Las autoridades de aviación insistieron en que se dará prioridad a la transparencia informativa conforme avance la indagatoria, reportó la Autoridad de Aviación Civil de Tanzania.

El accidente ha tenido repercusiones tanto a nivel nacional como internacional, ya que involucra ciudadanos de tres países distintos y pone en entredicho las condiciones de seguridad de las operaciones aéreas en zonas remotas de gran altitud. La Autoridad de Aviación Civil comunicó su compromiso con la cooperación internacional para esclarecer el suceso y prevenir situaciones similares en el futuro. El comandante Maigwa reiteró que los resultados preliminares de la investigación se darán a conocer tan pronto sea posible, reporte ampliamente recogido tanto en medios locales como internacionales.

La tragedia se suma a antecedentes de siniestros en contextos de rescates de alta montaña, donde la combinación de factores ambientales y técnicos puede elevar los riesgos para las operaciones de evacuación médica. La Autoridad de Aviación Civil de Tanzania solicitó a operadores aéreos reforzar las medidas de seguridad y actualización de equipos ante la creciente demanda de servicios médicos y turísticos en el entorno del Kilimanjaro, una de las alturas más emblemáticas del continente africano.