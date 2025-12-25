La Federación Alemana de Fútbol multó la temporada pasada con 12 millones a los clubes por usar pirotecnia

El FC Köln figuró entre los clubes más sancionados en la temporada 2024/25 del fútbol alemán, acumulando una multa que superó los 900.000 euros a consecuencia de infracciones relacionadas con el uso de pirotecnia prohibida en los estadios. Según informó la Federación Alemana de Fútbol (DFB), el monto total de las sanciones impuestas a entidades deportivas durante este periodo ascendió a 12 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la registrada el año anterior.

De acuerdo con datos publicados por la DFB, el uso de artefactos pirotécnicos, vetado en los recintos deportivos alemanes, causó la mayoría de las sanciones económicas en las tres divisiones principales del fútbol masculino profesional. La DFB detalló que en la temporada 2024/25, los clubes de la Bundesliga y la segunda división enfrentaron multas acumuladas aproximadamente un millón de euros menores que las de la campaña previa, que alcanzaron los 12,5 millones de euros.

Entre los clubes más afectados, el FC Köln recibió una sanción de 924.355 euros, situándose por delante del Eintracht Frankfurt, con 764.600 euros, y del Hamburger SV, con 623.555 euros. Por otro lado, en la tercera división se produjo un aumento de las sanciones, pasando de 1,5 millones en la temporada anterior a 2,24 millones en el periodo reportado, encabezadas por una penalización de 428.460 euros al Dynamo Dresden.

El medio DFB reportó que, aunque la suma inicial de sanciones fue de 12 millones de euros, una característica del sistema de castigos permite a los clubes destinar parte de ese dinero a la implantación de medidas preventivas orientadas a reducir la violencia en los estadios. Como resultado, la federación finalmente percibió unos 8 millones de euros tras la aplicación de esta directriz, según detalló la DFB.

De los fondos recaudados, 6 millones de euros se donaron a fundaciones futbolísticas, en línea con el propósito de fomentar programas y acciones destinados a mejorar la seguridad y el comportamiento dentro de los recintos deportivos. Tal como publicó la DFB, este mecanismo busca equilibrar la imposición de castigos financieros con la promoción de iniciativas preventivas en el ámbito del fútbol profesional alemán.

Las sanciones económicas, mayoritariamente dirigidas contra clubes cuyos aficionados introdujeron y emplearon objetos pirotécnicos, reflejan el compromiso de las autoridades deportivas alemanas de erradicar prácticas consideradas peligrosas en los estadios. El canal oficial de la DFB subrayó que el descenso en la cuantía total de multas respecto a la temporada 2023/24 coincidió con una reducción de incidentes en las dos máximas categorías, pero se evidenció un incremento de casos en la tercera división.

La reglamentación vigente en Alemania prohíbe expresamente la utilización de material pirotécnico, por sus riesgos tanto para la integridad de los asistentes como para el desarrollo de los partidos. Según consignó la DFB, las entidades que reinciden en infracciones pueden verse afectadas por sanciones crecientes y restricciones adicionales en futuras temporadas.

La estrategia de reinvertir parte de las multas en programas preventivos ha generado fondos para iniciativas orientadas a disminuir la violencia en el entorno futbolístico. Según informó la federación, esta política contribuye tanto al financiamiento de actividades educativas y de integración social como al fortalecimiento de medidas de control en los accesos y zonas de gradas.

La temporada 2024/25 dejó en evidencia que el uso de pirotecnia continúa siendo uno de los principales retos para la seguridad en el fútbol profesional alemán, con sanciones que impactan de forma diferenciada a los clubes de cada división. Según detalló el medio DFB, la evolución de las cifras evidencia una tendencia de descenso en las dos categorías superiores y un aumento significativo en la tercera división, en parte vinculado a la actuación y comportamiento de determinados grupos de seguidores.

El seguimiento de la aplicación y el destino de las sanciones económicas se ha constituido en una práctica habitual de transparencia por parte de la DFB, que sostiene que la combinación de medidas preventivas y represivas es la vía elegida para afrontar los problemas de seguridad y convivencia en el fútbol alemán.