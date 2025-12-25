Irán quiere impedir que su duelo contra Egipto en Seattle sea el Partido del Orgullo LGTBIQ+

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI), sostuvo que la coincidencia del partido entre Irán y Egipto, programado para el 26 de junio de 2026 en Seattle, con el mes sagrado del Muharram tiene una importancia especial para la comunidad musulmana chií. Según detalló el periódico Ham Mihan y fue recogido por diversos medios internacionales, Taj expresó su firme rechazo a que el encuentro clasificatorio del Mundial sea designado localmente como Partido del Orgullo LGTBIQ+, una celebración tradicional de la diversidad sexual en muchas ciudades de Estados Unidos, incluido Seattle.

El medio Ham Mihan publicó las declaraciones del dirigente iraní, quien subrayó: "No tenemos ningún interés en que nuestro tercer partido del Mundial se juegue bajo los colores del arcoíris. Estamos decididos a impedirlo y lo haremos". De acuerdo con lo consignado por ese mismo diario, el rechazo no solo responde a discrepancias religiosas, sino también a la convicción de que actividades de este tipo "se consideran un insulto a las santidades islámicas en Irán", país donde la homosexualidad es considerada pecado y puede derivar en la imposición de la pena de muerte.

Según publicó Ham Mihan, el calendario del Mundial llevó el cruce entre Irán y Egipto al 26 de junio de 2026, fecha en la que la comunidad musulmana chií conmemora la muerte del tercer imán, Hussain Ibn Ali, durante el mes de Muharram. Por ello, la FFIRI hizo públicas sus reservas desde el momento en que Seattle declaró que ese encuentro integraría las celebraciones del PrideFest anual, que coincide con el cierre del mes del Orgullo en la ciudad estadounidense.

Según detalló Ham Mihan y otros portales, la Federación Egipcia de Fútbol también manifestó su oposición a que el Partido del Orgullo coincida con este evento mundial. En una carta dirigida a la FIFA, el organismo destacado del fútbol egipcio señaló que tales actividades "contradicen directamente los valores culturales, religiosos y sociales [...] de la región, especialmente en las sociedades árabes e islámicas". La misiva plantea la preocupación de los dirigentes egipcios ante la celebración pública de eventos LGTBIQ+ en el contexto de partidos internacionales donde participan selecciones con tradiciones culturales conservadoras.

El medio Ham Mihan detalló que la FIFA solo dispone de autoridad sobre el desarrollo de los partidos, los estadios y la 'fanzone' oficial de las ciudades sede, pero no interviene en las festividades de las comunidades locales ni puede regular el resto de actividades organizadas para los visitantes. De acuerdo con medios locales, la declaración del encuentro Irán-Egipto como Partido del Orgullo ya había sido adoptada por Seattle antes del sorteo oficial de grupos, lo que asignó a estas dos selecciones el protagonismo del evento coincidiendo con el PrideFest, el festival que marca uno de los momentos centrales del calendario LGTBIQ+ en la ciudad.

La Federación Iraní de Fútbol fundamenta su postura en la legislación del país, donde la homosexualidad constituye delito de acuerdo con el código penal y es sancionada con procedimientos extremos. Organismos como la FFIRI interpretan la asociación del partido con símbolos del orgullo LGTBIQ+ como una provocación y una afrenta a la sensibilidad religiosa tanto de los jugadores como de la hinchada iraní.

Declaraciones recogidas por Ham Mihan indican que la controversia no solamente enfrenta a las federaciones de fútbol de ambos países con las autoridades y comunidades locales del Estado de Washington, sino que también expone las diferencias irreconciliables entre las normativas de la FIFA y los marcos legales internos de algunos de sus miembros. Mientras la FIFA promueve políticas de inclusión y manda mensajes de apoyo a la diversidad durante sus torneos, carece de competencias sobre las celebraciones iniciadas por plataformas cívicas o comunitarias fuera del alcance directo de la organización deportiva.

Por su parte, Seattle, anfitriona del encuentro, mantiene el calendario previsto para la celebración del PrideFest, evento que incluirá tanto actos culturales como marchas y concentraciones en diversos puntos de la ciudad. De acuerdo con la información publicada por Ham Mihan, la programación del Partido del Orgullo permanece en curso y la designación del partido entre Irán y Egipto como parte de la agenda del PrideFest no ha sido modificada pese a las protestas de ambos países.

De este modo, el partido se presenta como un punto de fricción entre principios opuestos en el escenario internacional del fútbol: por un lado, la celebración de la diversidad y la identidad LGTBIQ+ amparada por activistas y autoridades locales de Seattle; por el otro, la defensa de los valores tradicionales que rigen las sociedades de Irán y Egipto, reflejada en la intervención de sus federaciones deportivas y en comunicados formales a la FIFA.