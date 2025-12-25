Agencias

India mata en el estado de Odisha a seis supuestos milicianos maoístas, entre ellos un alto cargo

Seis integrantes de una facción insurgente perdieron la vida durante un operativo especial de fuerzas federales en Odisha, una acción que refuerza la estrategia del Ejecutivo para desarticular por completo a los grupos armados para 2026, informaron fuentes oficiales

La pérdida de Ganesh Uikey, miembro del comité central del Partido Comunista de la India (CPI, por sus siglas en inglés), durante la intervención de las fuerzas federales en Odisha, representa un revés significativo para la estructura de mando de la insurgencia maoísta. Según informó la cadena NDTV, el operativo llevado a cabo por la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) y la Fuerza Central de Reserva de la Policía (CRPF) dejó un saldo total de seis muertos entre los milicianos —incluido Uikey— en el bosque de Rampa, en el este del país.

El Ministerio del Interior de la India y la Jefatura de Policía de Odisha confirmaron la relevancia estratégica de esta incursión. El ministro Amit Shah y el jefe policial Yogesh Bahadur Jurania señalaron, citados por NDTV, que los resultados del operativo se alinean con la meta nacional anunciada por el Ejecutivo: desarticular completamente a los grupos armados maoístas antes del 31 de marzo de 2026. El Gobierno indio estableció este plazo como parte de un plan intensificado para erradicar el movimiento insurgente en su llamado "Corredor Rojo".

El CPI, considerado la columna vertebral de la insurgencia maoísta en India, sufrió otro golpe previo en mayo, cuando las autoridades informaron la muerte de Nambala Keshava Rao —el máximo dirigente del partido— en una operación desarrollada en el estado de Chhattisgarh, de acuerdo con la misma fuente. El enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en Odisha se suma así a una serie de acciones destinadas a debilitar la dirección y capacidades logísticas de los insurgentes en zonas rurales y selváticas, donde mantienen su actividad armada desde hace varias décadas.

El conflicto maoísta en India se remonta a casi 60 años atrás y ha estado centrado en la región conocida como el Corredor Rojo, que cruza sectores del centro y el este del país. En esta franja geográfica, los grupos armados, entre los que destaca el CPI —fundado en 2004 y declarado ilegal y organización terrorista cinco años más tarde—, han protagonizado una lucha armada contra el Gobierno y lo que consideran el dominio de las élites tradicionales en detrimento de comunidades marginadas.

Los enfrentamientos regulares entre los insurgentes maoístas y las fuerzas estatales han causado un elevado número de víctimas civiles y militares, y han propiciado un clima de violencia persistente en localidades afectadas por la falta de acceso a servicios y oportunidades. El despliegue combinado de la BSF y la CRPF refleja la estrategia a largo plazo del Gobierno central para incrementar la presión sobre los reductos insurgentes, especialmente en áreas de difícil acceso donde se concentran los bastiones de la militancia maoísta.

Según consignó NDTV, la actual ofensiva contra los grupos armados se enmarca dentro de una política de seguridad que prioriza las operaciones especiales, la recolección de inteligencia y la cooperación interagencial. Voceros gubernamentales han argumentado que la eliminación de cuadros de alto rango, como Ganesh Uikey, afecta la capacidad de los insurgentes para reorganizarse y planificar ataques o movimientos coordinados en el territorio.

Las autoridades indias mantienen la postura de que la erradicación definitiva del movimiento maoísta requiere no solo operativos de seguridad, sino también medidas sociales y de desarrollo en las regiones más vulnerables. De todos modos, reportó NDTV, los líderes oficiales han puesto sus expectativas en el impacto inmediato de los golpes militares para acelerar el desmantelamiento de la estructura armada antes de la fecha límite fijada para 2026.

En paralelo a las acciones oficiales, los expertos señalados por NDTV destacan que la persistencia de la insurgencia responde en buena medida a factores históricos y estructurales, como la desigualdad agraria y la exclusión de minorías étnicas y comunidades rurales. Estos elementos han nutrido el discurso y la legitimidad de los grupos maoístas, incluso frente a la intensificación de la represión estatal y la ilegalización formal de sus organizaciones.

El caso del operativo en el bosque de Rampa y la eliminación de un miembro central del CPI muestra cómo continúa la ofensiva federal para cerrar el ciclo de insurgencia que ha marcado la historia reciente de varias regiones de India. Las fuerzas de seguridad federales, bajo supervisión directa del Gobierno central, han reiterado ante los medios, incluyendo NDTV, su compromiso para sostener la presión hasta lograr la meta establecida de eliminar la actividad armada maoísta en los próximos dos años.

