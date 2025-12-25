CC resalta la "llamada directa" de Felipe VI a frenar la confrontación política y recuperar la confianza democrática

David Toledo, secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), destacó que la experiencia de Canarias evidencia la viabilidad de la política basada en acuerdos y resultados tangibles, incluso ante un escenario nacional marcado por la polarización y el desgaste institucional. Según informó Europa Press, Toledo remarcó que la reciente intervención navideña del Rey Felipe VI refleja preocupación por la crispación permanente y el aumento de la desafección ciudadana hacia el sistema democrático, así como por la importancia de buscar soluciones inclusivas en todo el Estado.

El dirigente nacionalista explicó, según publicó Europa Press, que el monarca hizo un llamamiento explícito a detener la confrontación entre fuerzas políticas y a recuperar la confianza en las instituciones, advirtiendo sobre los riesgos que implica el mantenimiento de la polarización y la adopción de acuerdos desequilibrados entre territorios. Toledo valoró que el Rey lograra "poner el foco en una realidad que afecta de lleno al conjunto del Estado: la crispación permanente, el desgaste institucional y la creciente desafección ciudadana", y consideró que estos retos no encuentran solución en el enfrentamiento político ni las concesiones parciales, que en lugar de reforzar la convivencia democrática, la ponen en peligro.

Toledo, en declaraciones recogidas por Europa Press, defendió que "Canarias ha demostrado que hay otra forma de hacer política, basada en acuerdos, estabilidad y resultados". Resaltó como ejemplos de esta metodología la gratuidad mantenida en el transporte terrestre, la puesta en marcha de la Reserva para Inversiones en Canarias con el objetivo de potenciar el acceso a la vivienda, la obtención de fondos para la reconstrucción tras la erupción en La Palma y la consecución de avances legislativos para gestionar la migración y atender a los menores migrantes que llegan solos a las islas.

El secretario de Organización de CC argumentó que estos avances no surgen de privilegios específicos ni de acuerdos opacos, sino de "una defensa firme de los intereses de Canarias y de una negociación responsable en el marco de la igualdad entre territorios", según consignó Europa Press. Añadió que el llamado del Rey a combatir la pérdida de confianza democrática tiene un eco particular en la política canaria, al mostrar con hechos concretos el valor social de la actividad política y su utilidad para responder a las necesidades reales de la ciudadanía.

Toledo reconoció la referencia de Felipe VI a Europa como una advertencia respecto a las amenazas del populismo y a las tendencias de aislamiento. Señaló, según Europa Press, que los mayores avances de Canarias se han producido cuando se ha fortalecido la integración en el proyecto europeo y cuando la cooperación ha dejado de concebirse como un riesgo para verla como una oportunidad de progreso.

En su valoración, el representante de CC reafirmó el compromiso de su formación con “una política incómoda para algunos, pero imprescindible: la de negociar, la de exigir y la de acordar cuando es necesario para defender los intereses de Canarias”, según lo transmitió Europa Press. Argumentó que la política centrada en el diálogo, la cohesión y el acuerdo constituye la garantía de avance democrático tanto para la comunidad autónoma como para el conjunto del Estado. Reiteró que CC priorizará los consensos y el interés general de la ciudadanía por encima de cualquier dinámica de enfrentamiento, con el objetivo de contribuir a la estabilidad institucional y social del archipiélago.

De acuerdo con Europa Press, el responsable nacionalista insistió en que la política útil se construye cuando se traduce en respuestas concretas y beneficiosas para la sociedad. Expuso que el trabajo parlamentario y de gobierno del partido ha comprobado esta dinámica, permitiendo materializar logros que han impactado directamente en la vida cotidiana de los canarios y que reflejan una manera diferente de hacer política en el contexto español.

Europa Press relató que, para Toledo, la intervención de Felipe VI refuerza la necesidad de apostar por soluciones colectiva e inclusivas, alejadas tanto de discursos de confrontación como de acuerdos que generen agravios territoriales. El dirigente concluyó su exposición remarcando la importancia de mantener la igualdad y la responsabilidad como principios rectores de la negociación política, al tiempo que manifestó la intención de CC de seguir impulsando la estabilidad institucional en Canarias a través del diálogo, la cooperación y una gestión orientada a resultados concretos para la ciudadanía.