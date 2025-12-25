Agencias

Castro asegura que culminará su mandato al frente de Honduras

Guardar

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha afirmado este miércoles que permanecerá al frente del país hasta el próximo 27 de enero, "ni un día más, ni un día menos" de esta fecha en la que está previsto que inicie su mandato Nasry Asfura, quien ha sido declarado ganador de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre.

"Reitero que estaré en este cargo de presidenta de la República, como lo manda la Constitución, hasta el 27 de enero de 2026, ni un día más ni un día menos", ha declarado en un vídeo difundido con motivo de la Navidad.

La mandataria hondureña ha indicado que estará "informando en los próximos días sobre el cierre del año 2025 y la transición del gobierno", que se prevé en manos del candidato del Partido Nacional, después de que el CNE haya declarado su victoria pese a que, según ha reconocido el ente electoral, un 1,73 por ciento de las actas presentan "inconsistencias".

Castro ha lamentado que "no ha sido fácil" su mandato al señalar que el país centroamericano se encontraba "pagando, producto de la corrupción, la deuda más alta de (su) historia, sin luz y abrazado por las tinieblas del crimen organizado". En este sentido, ha señalado que hay "más de 50 capos extraditados y condenados en Estados Unidos, una organización criminal y un narcoestado".

La presidenta ha aludido de este modo al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien ha sido indultado recientemente por el Gobierno de Estados Unidos, donde cumplía una condena de 45 años de cárcel por tres cargos de narcotráfico.

En cambio, Castro ha sacado pecho de su gestión, asegurando que "hoy (su) Gobierno es reconocido a nivel mundial y cuenta con las mejores calificaciones e indicadores en el combate al narcotráfico, reducción de homicidios, seguridad, reducción de la pobreza y desarrollo social".

"He cumplido con mi deber y mi compromiso (...) Tenemos la frente en alto, misión cumplida", ha defendido, al tiempo que ha mostrado su agradecimiento a los hondureños por "su respaldo" y les ha felicitado la Navidad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Lorenzo Musetti: "Quiero ser más consistente para acortar distancias con Alcaraz y Sinner"

Tras una temporada marcada por grandes desafíos, el joven italiano reconoce la necesidad de evolucionar en pista dura y fortalecer su equipo técnico, buscando cerrar la brecha con quienes dominan actualmente el circuito profesional masculino de tenis

Lorenzo Musetti: "Quiero ser más

Al menos ocho detenidos en las protestas en Bolivia contra el fin del subsidio al diésel

Manifestantes intentaron ingresar a la sede del Gobierno en La Paz y detonaron explosivos, provocando varios heridos y enfrentamientos con la policía, mientras líderes sindicales aseguran que continuarán las movilizaciones tras fracasar el diálogo con Rodrigo Paz

Al menos ocho detenidos en

Eugenia Martínez de Irujo, hermética sobre Cayetano Martínez de Irujo en una Nochebuena que define como "muy tranquila"

Al reunirse la familia en el Palacio de Liria, Eugenia evita comentarios sobre su hermano, responde con cortesía a preguntas y destaca que solo busca un encuentro familiar apacible y tradicional, intentando esquivar cualquier polémica ante los medios

Eugenia Martínez de Irujo, hermética

El Gobierno suprime la obligación de presentar la declaración del IRPF a los perceptores del paro

El Ejecutivo elimina la exigencia fiscal para quienes reciben subsidio por desempleo, una medida urgente publicada en el BOE que busca reducir la carga administrativa y evitar perjuicios económicos para millones de contribuyentes con ingresos bajos

El Gobierno suprime la obligación

El Port de Barcelona acoge la 116 Copa Nadal con favoritismo para Guillem Pujol y Laura Rodríguez

Cientos de nadadores de diferentes niveles se reúnen en Barcelona para enfrentar 200 metros en aguas abiertas durante una de las competiciones acuáticas más emblemáticas de Europa, un evento que une tradición centenaria, espíritu festivo y solidaridad navideña

El Port de Barcelona acoge