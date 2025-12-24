Las fuerzas rusas interceptan 132 drones ucranianos durante este miércoles

La región rusa de Tula fue escenario de un incendio en una planta industrial tras un ataque con drones atribuido al Ejército de Ucrania, según detalló el Ministerio de Defensa de Rusia. Esta acción ocurrió en medio de una intensificación de los enfrentamientos con el uso de aeronaves no tripuladas como parte central de las hostilidades. El incidente se suma a una serie de incursiones que, en cuestión de horas, generaron la destrucción de más de un centenar de drones sobre diferentes zonas del territorio ruso.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Defensa de Rusia y recogida por diversos medios, entre las 13:00 y las 20:00 horas locales de este miércoles, las fuerzas rusas interceptaron y destruyeron 32 drones de ala fija de origen ucraniano. Este operativo de defensa antiaérea se concentró principalmente en la región de Bélgorod, donde fueron neutralizados 46 drones, seguida de la región de Briansk con la interceptación de 42 dispositivos.

En regiones como Kaluga y Moscú también se identificó actividad intensa, con 15 y 12 drones derribados respectivamente, según reportó el Ministerio de Defensa ruso. Otros siete aparatos fueron neutralizados sobre Kursk, cuatro sobre Lípetsk, dos en la región de Riazán, dos en Oryol y uno en cada caso en las zonas de Tula y Crimea.

Durante la noche, la cifra de aparatos interceptados continuó en aumento. Según detalló el Ministerio de Defensa ruso, a lo largo de las horas nocturnas, las tropas rusas lograron neutralizar 172 drones adicionales. Entre ellos, la región de Briansk experimentó el mayor volumen de ataques, con la interceptación de 110 aeronaves no tripuladas. Bélgorod registró el segundo número más alto con 20 unidades, seguido por Kaluga con 14 y Tula con 12.

El área de Oryol fue escenario de la caída de seis drones, mientras que en Lípetsk se contaron tres aparatos neutralizados, en Volgogrado y Kursk uno en cada caso, y una unidad más derribada en la región de Smolensk, según especificó el Ministerio de Defensa ruso. Además, se informó el derribo de cuatro drones en la región de Moscú, incluidos dos que tenían como destino la capital rusa.

Según reportó el Ministerio de Defensa ruso y como publicaron diversas agencias, estas acciones de defensa se enmarcan en el contexto de una escalada en el uso de vehículos aéreos no tripulados en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los ataques de este tipo, dirigidos contra infraestructuras y territorios estratégicos, han incrementado la presión sobre el despliegue de sistemas de defensa aérea rusos y han motivado mayores respuestas militares para neutralizar las amenazas provenientes de Ucrania.

El balance de la jornada refleja un total de 132 drones interceptados solo este miércoles, sumando los ataques tanto diurnos como nocturnos, según detalló el Ministerio de Defensa de Rusia. La magnitud de los incidentes resalta la escala del intercambio de ataques con drones y su impacto en la infraestructura civil e industrial en regiones rusas fronterizas o cercanas a la línea del frente.

Los daños materiales causados, como el incendio en la fábrica ubicada en la región de Tula, ejemplifican los riesgos para objetivos no militares en medio del enfrentamiento entre ambos países. Las autoridades rusas continúan monitoreando la situación, reiterando su disposición para responder a futuros ataques y mantener las capacidades de interceptación ante posibles nuevas oleadas de drones ucranianos.