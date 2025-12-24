Agencias

La OEA condena el ataque con explosivos que deja tres heridos en el centro de escrutinio en Honduras

Guardar

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha condenado este martes el ataque efectuado en la víspera contra el Centro Logístico Electoral (CLE) en Honduras que ha dejado al menos tres heridos y ha advertido de que el suceso "marca un punto límite en la creciente escalada de violencia" que vive el país desde las elecciones del pasado 30 de noviembre.

"La Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras condena enérgicamente la agresión sufrida por ciudadanos hondureños que participaban del escrutinio, exhortando al Estado a desarrollar rápidamente las investigaciones correspondientes", ha declarado en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X.

El organismo ha deseado una "pronta recuperación" a las tres víctimas, tres miembros del Partido Nacional que resultaron lesionados por un ataque con explosivos mientras tomaban un autobús al terminar su jornada en el CLE en la capital hondureña, Tegucigalpa.

Asimismo, ha advertido de que estos "graves hechos denunciados marcan un punto límite en la creciente escalada de violencia que experimenta el conteo de votos", especialmente desde que el pasado jueves, el CLE iniciara el escrutinio de cerca de 2.800 actas con inconsistencias, en medio de las tensiones por las denuncias de fraude electoral en el país centroamericano.

Esta situación, ha recalcado la OEA, "exige de los liderazgos políticos, de todos los sectores, una actitud responsable con el país y su futuro, que evite nuevas expresiones de violencia y garantice la continuidad democrática".

De momento, Nasry Asfura --favorito del presidente estadounidense, Donald Trump-- se mantiene por delante en la carrera a la Presidencia de Honduras con menos de un punto porcentual de ventaja sobre Salvador Nasralla, que ha denunciado el "robo" de los comicios en medio de los reiterados problemas técnicos con el escrutinio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Más de 525.000 desplazados en Camboya por los ataques con Tailandia

La reanudación de hostilidades en la frontera ha provocado graves daños materiales, víctimas civiles y un éxodo masivo, mientras gobiernos, organismos internacionales y Estados Unidos exigen una solución diplomática urgente y la creación de un corredor humanitario

Más de 525.000 desplazados en

Rusia sostiene que los cambios introducidos por Ucrania al plan de EEUU "no mejoran" las perspectivas de paz

Asesores del Kremlin advierten que las propuestas respaldadas por Kiev y países europeos sobre el plan estadounidense para el conflicto son insuficientes, aunque Moscú sostiene su apertura al diálogo tras una ronda de negociaciones en Miami según fuentes oficiales

Rusia sostiene que los cambios

Secuestrados cerca de 20 militares en el noroeste de Colombia en medio de su operativo contra el ELN

Una multitud retuvo a personal uniformado en un asentamiento indígena del Chocó durante tareas de vigilancia, mientras la guerrilla del ELN confirmó una tregua temporal, situación que las autoridades militares califican como una “grave vulneración” de derechos

Secuestrados cerca de 20 militares

Hallados los cuerpos sin vida de doce personas en Ciudad de Guatemala en un crimen vinculado a las pandillas

El hallazgo de una docena de cadáveres en un sector boscoso de la capital guatemalteca agudiza la alarma por la expansión de bandas delictivas, mientras autoridades refuerzan operativos y la población exige protección ante el aumento de homicidios

Hallados los cuerpos sin vida

Venezuela anuncia la salida de un petrolero de Chevron en medio del bloqueo marítimo impuesto por EEUU

El carguero Canopus Voyage, de la compañía Chevron, partió de Venezuela hacia Estados Unidos bajo estricto monitoreo y en medio de crecientes controles navales, marcando un raro caso de exportación legal supervisada pese al creciente endurecimiento estadounidense

Venezuela anuncia la salida de