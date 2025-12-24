Argüello recuerda que la Navidad "enciende la luz" de quienes están solos y llama a que la fiesta impulse el bien común

Dirigiendo sus palabras hacia quienes atraviesan situaciones de soledad, personas mayores en residencias, internos de centros penitenciarios y enfermos hospitalizados, Luis Argüello les dedicó un mensaje especial en el marco de las celebraciones navideñas. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, subrayó que estos grupos constituyen "lugares especiales de la Navidad", resaltando su cercanía simbólica con el pesebre y con el Dios que, en sus palabras, "decide nacer en el último de los últimos lugares". Argüello expresó que la compañía y la esperanza son centrales en la esencia de la Navidad, animando así a redescubrir el sentido espiritual de esta festividad más allá de los encuentros y celebraciones externas.

En su mensaje navideño divulgado este miércoles, Argüello invitó a reflexionar sobre la Navidad como un acontecimiento que va más allá de luces, fiestas y regalos materiales. Según detalló Europa Press, el arzobispo insistió en que el elemento fundamental es "el verdadero regalo, la verdadera Luz, que es Jesús, el Emmanuel, este pequeño que nace en un pesebre y que está en brazos de María, su madre, para llevar la luz, precisamente, a aquellos que tienen sombras en el corazón".

El presidente de la CEE manifestó que en este tiempo, aunque muchas familias se reúnan para celebrar, existen numerosas personas que enfrentan estas fechas en soledad. Dirigiéndose a ellas, Argüello remarcó que el mensaje de la Navidad y el significado del nacimiento de Jesús buscan aportar calidez especialmente a quienes experimentan dudas, incertidumbre o confusión en sus vidas. Por ello, describió al Emmanuel, el Dios con nosotros, como aquel que "quiere acoger y acompañar vuestro momento de soledad, de duda", según recogió Europa Press.

Durante su intervención, Argüello hizo referencia a la situación en la tierra de Jesús, señalando que allí "no acaba de establecerse la paz" y aludiendo a los cristianos perseguidos que deben ocultar sus celebraciones navideñas. "Este acontecimiento une de norte a sur, de este a oeste, a los creyentes de todo el mundo", transmitió según Europa Press, enfatizando el carácter universal del mensaje navideño y la conexión que genera entre personas de distintas latitudes.

La intervención se orientó también hacia la transformación personal y colectiva que supone la presencia de Jesús, según indicó Europa Press. Argüello expuso su llamado a que esta festividad inspire una colaboración activa en la consecución del bien común, invitando a la sociedad española a situar en el centro la fraternidad y la solidaridad. "Acojamos su presencia, que renueva nuestros corazones, que transforma nuestras relaciones, y que nos invita a poner en la mesa común de nuestra sociedad española una llamada a colaborar en el bien común", expresó el arzobispo.

Argüello relacionó el significado espiritual de la Navidad con el compromiso social y la apertura hacia una historia compartida que pueda ser transformada positivamente, según relató Europa Press. Destacó la importancia de dejarse interpelar por el acontecimiento del nacimiento de Jesús, el cual, en su visión, aporta sentido renovado tanto a nivel personal como comunitario.

El arzobispo finalizó el mensaje recordando que la "verdadera Luz" de la Navidad se enciende especialmente en las situaciones de oscuridad, aspirando a que en medio de la noche y las tinieblas de la humanidad, la esperanza y el acompañamiento que emanan de la festividad puedan abrirse camino. Europa Press consignó que Argüello caracterizó el mensaje navideño como una invitación a reconocer la presencia de Jesús en quienes atraviesan momentos difíciles, insistiendo en la relevancia de una respuesta solidaria y fraternal dentro de la sociedad.