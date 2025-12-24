Agencias

Al menos un muerto y nueve heridos por disparos del Ejército de Israel en el norte de Gaza

Guardar

Un palestino ha muerto y otros nueve han resultado heridos este miércoles por disparos del Ejército de Israel en la localidad de Yabalia, situada en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre.

Fuentes médicas del hospital Al Shifa han informado en declaraciones al diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que la víctima mortal ha sido identificada como Ayub Abdel Ayesh Nasr, que ha "sucumbido debido a la gravedad de las heridas provocadas por las fuerzas de ocupación".

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza han muerto un total de 406 personas y otras 1.118 han resultado heridas en incidentes relacionados con acciones militares israelíes. Además, han sido recuperados los cuerpos sin vida de 653 personas, la mayoría de ellas sepultadas por los escombros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Juergen Klinsmann ve a Alemania entre las favoritas para ganar el Mundial 2026

Juergen Klinsmann ve a Alemania

Salva tu piel de la temida resaca navideña: secretos que realmente funcionan

Especialistas advierten que tras las celebraciones el consumo de alcohol puede causar inflamación, deshidratación y pérdida de luminosidad en el rostro, y recomiendan hidratarse, evitar exfoliaciones agresivas y priorizar ingredientes calmantes para revertir estos daños

Salva tu piel de la

Sánchez felicita "las fiestas" a los españoles "las vivan como las vivan"

Sánchez felicita "las fiestas" a

El CE Europa no podrá jugar en el Nou Sardenya lo que resta de temporada

La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso del club barcelonés, lo que obliga a la plantilla principal a desplazarse a Can Dragó desde el 15 de enero, tras no cumplir el requisito de césped natural en su campo habitual

El CE Europa no podrá

Abascal deja "la pelota en el tejado" de Guardiola y no descarta pedir que Vox entre en el Gobierno de Extremadura

Santiago Abascal advierte que corresponde a María Guardiola definir el rumbo político tras los comicios en Extremadura, mientras Vox explora diferentes opciones y sopesa la posibilidad de exigir presencia en la administración regional en sus conversaciones con el PP

Abascal deja "la pelota en