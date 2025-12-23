Agencias

Valve anuncia el fin de la fabricación de las consolas Steam Deck originales con pantalla LCD

Valve ha anunciado que cesa la fabricación de las consolas portátiles Steam Deck originales, concretamente la versión con pantalla LCD de 256 GB, que se continuará vendiendo hasta agotar existencias y, tras ello, dejará de estar disponible.

La compañía de videojuegos lanzó su primera consola Steam Deck en el año 2021, su primer dispositivo portátil diseñado para jugar en cualquier parte a videojuegos para PC, incluyendo títulos como los triple A, gracias al uso de un procesador personalizado desarrollado por AMD y la arquitectura RDNA 2 de PS5 y Xbox Series.

En este caso, se trata de una versión equipada con una pantalla con panel LCD táctil de 7 pulgadas, 60 hercios y resolución de 1280 x 800 píxeles, asimismo, dispone de un almacenamiento interno con capacidad de hasta 256 GB, por 549 euros.

Sin embargo, alrededor de cuatro años después de su lanzamiento Valve ha comunicado que ha llegado el fin de la fabricación de este modelo original, de manera que dejarán de disponer de nuevas unidades y continuarán vendiendo las existentes hasta agotar existencias.

Así lo ha detallado en su página oficial de venta, donde ha matizado que, una vez se agoten las unidades disponibles actualmente, la Steam Deck LCD dejará de estar disponible oficialmente. Se ha de tener en cuenta que, en este momento, la consola aparece como agotada en la tienda oficial de Valve.

Con todo ello, los usuarios continúan disponiendo de las versiones posteriores de la consola Steam Deck, que se presentaron como una renovación en el año 2023 con pantalla OLED, más autonomía y hasta 1 TB de almacenamiento, aunque su precio también aumenta hasta los 679 euros.

