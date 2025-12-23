UPA Córdoba califica el año agrícola 2025 como bueno, pero alerta de los retos estructurales del campo

El secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, ha hecho este martes un análisis general de la situación del sector agrario y ganadero de la provincia, en un año agrícola "marcado por la futura Política Agraria Común (PAC), la incertidumbre generada por los aranceles y la preocupación ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, que vuelve a situar a los agricultores y ganaderos en una posición de clara desventaja".

Según ha informado la organización agraria en una nota, Moreno ha señalado que "la reforma de la PAC sigue sin dar una respuesta adecuada a las necesidades reales de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, incrementando la burocracia y reduciendo la rentabilidad de muchas explotaciones".

En este sentido, ha advertido de que "el sector primario no puede seguir siendo utilizado como moneda de cambio, poniendo en riesgo sectores estratégicos de nuestra provincia, para cerrar acuerdos comerciales que en nada tienen que ver con el campo".

Respecto al olivar, Francisco Moreno ha destacado que la campaña ha sido especialmente compleja, ya que "hemos pasado de una cosecha media, con los precios más altos que se recuerdan, a tocar fondo con unos precios hundidos de forma injustificada, a pesar de una producción que, finalmente, será más baja de la esperada".

De ahí que el secretario general de UPA Córdoba haya insistido en la necesidad de garantizar unos precios justos y "razonables, en el entorno de los cinco euros por kilo de aceite de oliva virgen extra, porque por debajo de ese umbral no se cubren los costes de producción".

En cuanto a la modernización del olivar, Moreno Navajas no es contrario a la misma, pero con matices, argumentando que en UPA están "de acuerdo con la modernización, no vamos en contra de ella, pero hay que defender el olivar tradicional, que cumple una función social, económica y medioambiental fundamental, y que necesita un apoyo diferenciado".

Respecto a los cítricos, Moreno ha explicado que la campaña ha estado marcada por una menor producción, lo que ha permitido una mejora de los precios. "Córdoba se mantiene como la tercera provincia productora de Andalucía y, en esta campaña, al tener menos producto, los precios han sido mejores, lo que ha dado un cierto respiro a los citricultores, aunque seguimos muy pendientes de la competencia de terceros países".

En cuanto a la viña, 2025 se ha caracterizado por "una de las campañas más difíciles de los últimos años, debido al mildiu. La reducción de la cosecha ha sido de alrededor del 50% y, aun así, los precios no han alcanzado los valores que deberían, situándose en muchos casos en niveles muy ajustados", ha lamentado el secretario general de UPA Córdoba.

Sobre los cereales, ha afirmado que "la producción ha sido buena, desde el punto de vista agronómico, pero los precios han vuelto a hundirse. Tenemos una buena cosecha, pero con precios de auténtica ruina, por los suelos, que hacen inviables muchas explotaciones". En cuanto a los frutos secos, especialmente "el almendro ha presentado una situación más estable, con precios que se han mantenido y una cosecha media buena, lo que ha permitido cierta estabilidad en el sector".

GANADERÍA

El principal problema sufrido en 2025, según ha asegurado, "ha sido para los ganaderos", dado que "la lengua azul nos ha afectado de forma directa. Ya tenemos en la provincia todos los serotipos, por lo que sigue siendo fundamental vacunar, cuando corresponda, para evitar males mayores. Dentro de lo que cabe, estamos satisfechos con las ayudas aprobadas por la Administración, aunque deberían haber sido más elevadas, porque muchos ganaderos han tenido graves pérdidas de animales".

En cuanto a la gripe aviar, "la incidencia ha sido limitada gracias a las medidas preventivas adoptadas, aunque el confinamiento ha afectado especialmente a pequeñas explotaciones de huevos ecológicos al aire libre". En el lado positivo, "los precios han sido buenos para corderos, lechones y porcino ibérico, con una montanera favorable". No obstante, el secretario general de UPA Córdoba ha expresado su preocupación por la peste porcina, reclamando un refuerzo de las medidas de bioseguridad.

AGUA Y PRECIOS

Por último, Francisco Moreno ha resaltado el agua como uno de los principales retos del campo cordobés y, por eso, desde UPA siguen pidiendo "la modernización de los regadíos, la utilización total de las aguas regeneradas y la construcción de más infraestructuras, que nos permitan asegurar el riego, porque el futuro de la agricultura pasa por el regadío".

Junto a ello, ha señalado que los retos de futuro pasan por "la lucha por unos precios justos, el relevo generacional" y afrontar "la falta de mano de obra", ya que, "si no garantizamos rentabilidad, no habrá jóvenes que se incorporen al campo, y sin agricultores y ganaderos no hay medio rural ni soberanía alimentaria".

"Por eso UPA Córdoba seguirá siendo necesaria, porque estamos comprometidos con la defensa de los intereses de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos de la provincia ante las administraciones y en todos los foros necesarios", ha concluido.