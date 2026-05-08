EEUU sanciona a otras tres personas y nueve entidades relacionadas con "la no proliferación en Irán"

El Gobierno estadounidense ha anunciado este viernes la inclusión de tres personas y nueve empresas --radicadas en China, Bielorrusia y Emiratos Árabes Unidos-- en la lista de organizaciones especialmente designadas (SDN, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su presunta participación en redes de apoyo a los programas militares y de proliferación armamentística de Irán.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha indicado en un comunicado que esta decisión afecta al ciudadano chino Li Genping; el iraní Mohammadmahdi Maleki, residente en Bielorrusia; y el empresario bielorruso Mohammed Ali Tolibov. Según Washington, todos ellos habrían mantenido relaciones con organizaciones previamente castigadas por Estados Unidos debido a su colaboración con estructuras iraníes sujetas a restricciones internacionales.
Asimismo, las autoridades estadounidenses han impuesto sanciones a compañías asentadas principalmente en China, además de entidades con sede en Bielorrusia y Emiratos Árabes Unidos. Entre ellas aparecen AE International Trade Co Limited, Armory Alliance LLC, Elite Energy FZCO, Hitex Insulation Ningbo Company Limited, HK Hesin Industry Co Limited, Mustad Limited y Yushita Shanghai International Trade Co Limited.
La OFAC también ha añadido a la lista de sancionados a las firmas tecnológicas chinas Meentropy Technology Hangzhou Co Ltd y The Earth Eye Co, esta última también identificada bajo las denominaciones Beijing Mumei Starry Sky Technology Co Ltd y Beijing Mumei Xingkong Technology Co Ltd.
De forma paralela, la Casa Blanca ha actualizado las designaciones ya existentes sobre varias organizaciones iraníes y chinas. Entre ellas se encuentra el Centro para la Innovación y la Cooperación Tecnológica de Irán, anteriormente conocido bajo diversas denominaciones oficiales relacionadas con cooperación científica y tecnológica.
Las autoridades estadounidenses también han ampliado las medidas contra Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd., compañía china señalada previamente por riesgos asociados a sanciones vinculadas a Rusia y que ahora pasa además a estar relacionada con restricciones ligadas al programa armamentístico iraní.
El Departamento del Tesoro ha revisado igualmente la información relativa al denominado Centro de Exportación del Ministerio de Defensa iraní, también conocido como "MINDEX" o "MODLEX", entidad señalada por Washington por su presunta implicación en actividades de exportación vinculadas al sector de defensa de Irán.
La OFAC ha indicado que varias de las personas y empresas incluidas en esta nueva ronda de sanciones quedan además expuestas a "sanciones secundarias", una medida que puede afectar también a terceros que mantengan relaciones comerciales con ellas.
