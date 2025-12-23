Susanna Griso, de los preparativos de su boda, a su sueño por cumplir: "Un año sabático caerá"

Susanna Griso ha admitido que ya ha compartido tantos detalles sobre su enlace con Luis Enríquez Nistal que considera que no le quedan secretos por revelar. Según información publicada por el medio, la presentadora ha explicado que, en tono de broma, incluso teme que los invitados abandonen la idea de asistir a la boda porque ya conocen toda la información, aunque hasta el momento no ha tenido ninguna baja confirmada. Griso se mostró relajada respecto a la organización del evento y detalló que ha optado por un formato que facilite el proceso, renunciando a la tradicional disposición de mesas para el banquete, con la idea de hacer algo más informal.

De acuerdo con lo reportado, la periodista aprovechó su presencia en el Festival Starlite Madrid, donde acudió como una de las asistentes reconocidas al concierto de Manuel Carrasco, para repasar cómo ha cerrado 2025 y qué espera de 2026. Griso reconoció que el año próximo estará marcado por su boda, destacando que este hito familiar será el eje de distintas celebraciones. “Lo primero es la boda. Vamos a empezar por ahí. El 2025 ha sido un año maravilloso, no tengo queja. Y 2026 va a ser un año de celebración”, expresó la conductora según consignó la fuente.

Durante su intervención, Griso también habló sobre otra de las cuestiones personales a la que espera dedicarle tiempo próximamente: su deseo de tomarse un año sabático. Según publicó la fuente, la presentadora comentó que ha trabajado desde los 16 años y por ello sueña con poder hacer una pausa prolongada en su carrera profesional, aunque no ha establecido una fecha para esta posible interrupción laboral. “Siempre he soñado con un año sabático y caerá, caerá en algún momento porque llevo trabajando desde los 16”, explicó. La periodista dejó claro, no obstante, que esa decisión aún no está prevista para el futuro inmediato: “No estoy diciendo que me lo coja el año que viene, que ahora parece que estoy ya anticipando... Ojalá me llegue el momento, pero vamos, sí, sí que me gustaría hacerlo”.

Interrogada sobre los planes que seguiría en caso de dejar temporalmente el formato televisivo matutino que conduce, “Espejo público”, Griso explicó que aprovecharía para realizar actividades postergadas. Entre sus prioridades, la presentadora mencionó perfeccionar su nivel de francés, viajar o simplemente disfrutar de tiempo libre y no levantarse temprano. “Hacer cosas que siempre he querido hacer, como mejorar mi francés, viajar, tener tiempo, no madrugar…”, detalló Griso, según el medio, sobre las alternativas que baraja para ese periodo de descanso que espera concretar en algún momento.

La reflexión sobre el descanso profesional de Griso se produjo al ser consultada por el reciente anuncio del cantante Manuel Carrasco de que se tomará una pausa temporal en su carrera musical para volver más adelante con energía renovada. La periodista manifestó sentirse identificada con la necesidad de saber pausar y tomar distancia de la vida pública, especialmente para quienes, como ella, trabajan frente a la cámara. “Creo que en esta vida hay que saber parar. Sobre todo los que nos dedicamos… Sí, los que estamos un poco de cara al escaparate necesitamos en un momento dado reposar y cargar las pilas”, compartió Griso, citada por la fuente.

En relación a los preparativos del enlace con Luis Enríquez Nistal, Griso recalcó que está gestionando los detalles de forma sencilla para evitar complicaciones y que la informalidad será uno de los sellos del evento. Subrayó que, al eliminar las mesas tradicionales, la celebración adquirirá un ambiente más relajado y cercano. La presentadora aseguró que su círculo de invitados ha respondido favorablemente, superando incluso sus propias expectativas respecto a la asistencia.

La aparición pública de Griso en el evento musical coincidió con la presencia de varias personalidades conocidas, reflejando la popularidad del Festival Starlite Madrid y el atractivo que ejercen figuras de la vida social y mediática. El medio detalló que artistas y celebridades como Mar Flores e Iker Casillas también asistieron al concierto, donde se realizó esta entrevista que permitió conocer más detalles sobre los proyectos personales y profesionales futuros de Susanna Griso.