Agencias

Pekín condena las sanciones de Ucrania contra empresas e individuos chinos y promete protección

Guardar

Las autoridades de China han condenado este martes las sanciones impuestas por el Gobierno ucraniano contra empresas e individuos de origen chino por supuestamente contribuir a la "maquinaria de guerra" de Rusia y han prometido "proteger" a sus ciudadanos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha indicado durante una rueda de prensa que Pekín sigue "oponiéndose de forma firme a cualquier acción unilateral de este tipo que viole el Derecho Internacional y que no cuente con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

Así, ha pedido a la parte ucraniana que "corrija estas decisiones y enderece su comportamiento". "Deben evitar cometer estas acciones ilegales contra China", ha dicho, según informaciones del diario estatal 'Global Times'.

Según ha explicado, si Kiev decide incluir representantes chinos en sus listas de sanciones, Pekín "tomará medidas al respecto para proteger a sus ciudadanos y empresas". "China protegerá a estas compañías en caso de que se impongan sanciones y se reserva el derecho de adoptar medidas de represalia", ha apuntado.

Sus palabras legan un día después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunciara de que tiene previsto introducir antes de que finalice el año más sanciones de este tipo contra entidades rusas y "aquellos individuos que faciliten" la invasión, lo que podría incluir empresas o individuos chinos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cerrado al tráfico el Puerto de Honduras por nieve

Cerrado al tráfico el Puerto

La lluvia continuará este lunes en gran parte de la Península y nevará en cotas bajas de la mitad norte

Una masa de aire frío mantiene condiciones inestables, según la Agencia Estatal de Meteorología, con cielo cubierto, precipitaciones en el Atlántico y Mediterráneo, nevadas a baja altitud en el norte, avisos por nieve y temperaturas extremas en varias regiones

La lluvia continuará este lunes

Aleix Aubert logra su primer 'Top 30' en el gigante de la Copa del Mundo de Alta Badia

El catalán de 20 años hace historia al superar la primera manga en Italia, se suma a figuras nacionales como Fernández Ochoa y Ortega Fornesa, y mantiene vivas sus opciones para competir en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno

Aleix Aubert logra su primer

Un ataque con un avión no tripulado deja al menos diez muertos en un mercado de la región sudanesa de Darfur

Fuentes civiles confirmaron al menos una decena de fallecidos tras el impacto de un dron sobre un mercado en Malha, en el norte de Sudán, acción que generó destrucción, víctimas y múltiples comercios calcinados durante la escalada de violencia

Un ataque con un avión

Crónica del Girona - Atlético de Madrid: 0-3

El conjunto dirigido por Simeone se impuso en Montilivi con goles de Koke, Gallagher y Griezmann, afianzando su posición europea mientras los locales, que apenas crearon peligro, permanecerán en la zona baja al término de la jornada

Crónica del Girona - Atlético