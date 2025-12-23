Panamá afirma que los petroleros abordados por EEUU en el Caribe "no respetaron" sus reglas de navegación

El ministro de Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Achá, ha asegurado este lunes que los petroleros con bandera panameña interceptados en los últimos días por Estados Unidos cuando se dirigían a la costa de Venezuela no respetaron las reglas de navegación del país centroamericano.

"Tenemos información de que los buques involucrados no han respetado nuestra legislación en materia marítima, cambiaron de nombre y las identidades de la tripulación no coincidían, y desconectaron los instrumentos de localización", ha señalado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión Telemetro.

El jefe de la diplomacia panameña ha agregado que "todas estas variables nos hacen pensar que nuestro pabellón no está siendo utilizado de manera responsable", ha defendido que "nosotros hemos actuado en consecuencia a las costumbres de derecho marítimo" y ha indicado que "seguimos investigando, exigimos respetar nuestras leyes y el derecho y las costumbres marítimas".

Martínez-Achá ha salido así al paso de las informaciones que apuntan a que las autoridades panameñas autorizaron el operativo de la Guardia Costera estadounidense para abordar este domingo el 'Bella 1', que se encuentra desde junio de 2024 en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos.

El petrolero, de bandera panameña, está vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán. En su orden de sanciones, el Tesoro de Estados Unidos asegura que esta compañía ha "asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico" para la fuerza iraní.

Esta operación tiene además lugar después de otros dos abordajes estadounidenses: al petrolero 'Skipper', el pasado 10 de diciembre; y al petrolero 'Centuries', también de bandera panameña, durante la noche del sábado a este domingo.

han abordado un petrolero, el 'Bella-1', cuando se dirigía a la costa de Venezuela, ahora mismo bajo un bloqueo marítimo establecido por el Ejército del país norteamericano, en la tercera incursión contra un navío en las inmediaciones de aguas venezolanas en lo que va de mes. Sin embargo, no habrían logrado hacerse con el control del buque y continúan con la persecución, según fuentes estadounidenses.

El petrolero, de bandera panameña, está vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán. En su orden de sanciones, el Tesoro de EEUU asegura que esta compañía ha "asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico" para la fuerza iraní.