Agencias

Luis García Tevenet entrenará al Real Valladolid hasta final de temporada

Guardar

El Real Valladolid ha alcanzado un acuerdo con el entrenador andaluz Luis García Tevenet, de 51 años, para dirigir al equipo hasta el final de esta temporada, ocupando el cargo que estaba vacante desde el adiós del técnico uruguayo Guillermo Almada, según ha confirmado este martes el propio club a través de sus canales oficiales.

Nacido el 8 de mayo de 1974 en Sevilla, Tevenet también fue jugador profesional e inició su carrera en los banquillos en el Orihuela CF en el curso 2008/09. Después entrenó al Jerez Industrial, fue segundo técnico en el Sevilla FC y volvió a ser primero en el San Roque de Lepe, UCAM Murcia, al FC Cartagena, SD Huesca --ascendiendo a Segunda--, Hércules CF, Sevilla Atlético, Atlético Levante y Atlético de Madrid B.

Con el filial colchonero logró dos ascensos consecutivos --de Tercera RFEF a Primera RFEF-- y en la campaña 2024/25 se convirtió en asistente de Diego Pablo Simeone en el primer equipo del Atleti. El pasado verano salió del club madrileño para comenzar una aventura en Brasil, donde fue segundo entrenador en el Botafogo.

Tras 423 partidos como primer entrenador y una amplia trayectoria, ahora llega al Valladolid "para dar otro paso importante en su carrera y afrontar un gran reto", según indicó el club blanquivioleta en su nota de prensa.

Así, el técnico sevillano tratará de plasmar desde el primer día "su capacidad para gestionar y potenciar el talento joven, cualidades que le han permitido evolucionar a lo largo de los años", concluyó la entidad pucelana.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Investigan el hallazgo del cadáver de una mujer en un descampado con aparentes signos de violencia

Las autoridades continúan las labores de identificación y esclarecimiento tras encontrar un cuerpo sin vida en una zona aislada de Málaga, mientras los análisis forenses y la recolección de pruebas son claves para comprender el caso y avanzar en las líneas de investigación

Investigan el hallazgo del cadáver

La AEMPS publica un manual para que cualquier persona pueda contribuir a mejorar la seguridad de los fármacos

Infobae

Hisense impulsa el hogar inteligente con nuevos frigoríficos PureFit y un sistema modular de lavandería X-Zone Master

Hisense impulsa el hogar inteligente

El estadounidense Tien se redime como campeón de la Next Gen ATP

Learner Tien logró superar a Alexander Blockx en la final de Yeda, consiguiendo así el preciado trofeo de las Next Gen ATP Finals tras una revancha por su derrota del año pasado y confirmando su proyección en el circuito juvenil

El estadounidense Tien se redime

Morgan Rogers doblega al United para un Aston Villa candidato a la Premier

Con una actuación decisiva, el delantero inglés marcó dos veces en Villa Park y sostuvo la racha ganadora del conjunto dirigido por Unai Emery, que se afianza en la parte alta de la tabla y presiona al líder Arsenal

Morgan Rogers doblega al United