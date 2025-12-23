Agencias

Liberados los 18 militares secuestrados en el noroeste de Colombia mientras buscaban a un cabecilla del ELN

El Ejército de Colombia ha confirmado este lunes la liberación de los 18 militares secuestrados en la víspera en el departamento del Chocó, en el noroeste del país, mientras realizaban operaciones contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las Fuerzas Armadas han anunciado que sus efectivos, que fueron retenidos en el municipio de Carmen de Atrato, ya han sido entregados a una comisión humanitaria dirigida por la Defensoría del Pueblo.

Los militares participaban en un operativo contra Luis Eduardo David Manco, alias 'Ramiro', quien lidera una unidad del "Frente de Guerra Occidental del ELN", cuando fueron rodeados por unas 200 personas y conducidos contra su voluntad a una escuela de la comunidad indígena Río Claro, ha confirmado el general William Caicedo.

Durante su secuestro, el cabecilla habría huido acompañado de su pareja y otros cinco combatientes que se encargan de sus seguridad, de acuerdo a fuentes de la Inteligencia colombiana citadas por la emisora W Radio.

Las mismas fuentes apuntan a que estos efectivos presionaron y amenazaron a la comunidad para mantener a los militares retenidos y facilitar la fuga de 'Ramiro', sobre el que pesan cuatro órdenes de captura por delitos de rebelión, narcotráfico y homicidio. Asimismo, es buscado por la comisión de extorsiones, desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores.

El Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez, anunció horas después de conocer el secuestro la presentación de una denuncia ante la Fiscalía y la activación de "todos los canales institucionales, con el acompañamiento del Ministerio del Interior, la Gobernación del Chocó y de organismos de derechos humanos, priorizando la vida e integridad de nuestros hombres y evitando cualquier riesgo para la comunidad".

El ELN ha anunciado este domingo un alto el fuego con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año que será efectivo entre el 24 de diciembre y el 3 de enero, días después de realizar un paro armado de 72 horas --entre el 15 y el 17 de diciembre-- durante el cual hubo instalación de explosivos en vías, colocación de banderas de la organización y ataques contra guarniciones militares, entre ellos uno ocurrido en Villanueva, La Guajira, que dejó siete militares muertos el 18 de diciembre.

En esa línea, el Frente 33 del Estado Mayor Central de los Bloques y el Frente (EMBF), guerrilla que lidera Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá Córdoba', ha declarado el cese indefinido de las acciones ofensivas contra las fuerzas de seguridad.

