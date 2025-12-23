El Ejército ucraniano advirtió que sus tropas, al replegarse en Siversk, lograron frenar el avance ruso solo tras enfrentamientos que supusieron un alto costo tanto humano como material para Moscú, según consigna el comunicado oficial. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó la retirada de la localidad situada en la provincia de Donetsk frente al incremento de la ofensiva rusa, enfocada en la región desde los inicios de la invasión por parte de Rusia en febrero de 2022 bajo las órdenes del presidente ruso, Vladimir Putin.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades ucranianas y recogida por el medio que difunde la noticia, los enfrentamientos en Siversk se intensificaron ante la superioridad numérica y de equipamiento de las fuerzas rusas. El comunicado del Estado Mayor detalló: “Continúan los intensos combates en Siversk. Los ocupantes rusos cuentan con una importante ventaja en efectivos y equipo y, a pesar de las considerables pérdidas, continúan con sus operaciones ofensivas activas. Para preservar la vida de nuestros soldados y la capacidad de combate de las unidades, los ucranianos se han retirado de la localidad”. El anuncio se produce en un contexto de presiones sostenidas por parte de fuerzas rusas que, según las autoridades de Kiev, operan apoyadas en pequeños grupos de asalto y bajo condiciones climáticas adversas.

El ejército de Ucrania remarcó que durante la lucha por Siversk logró desgastar a las fuerzas rusas, aunque la localidad finalmente fue cedida debido a la persistencia de los ataques y la superioridad material de Moscú. El parte militar ucraniano subrayó: “Nuestras tropas agotaron al enemigo durante las batallas por Siversk, y cada metro de la ciudad fue cedido al enemigo a un alto precio”, mientras confirmó que “los invasores lograron avanzar gracias a una importante ventaja numérica y a la presión constante de pequeños grupos de asalto en condiciones climáticas adversas”.

El medio informa que la presión rusa en el este de Ucrania ha ido en aumento durante los últimos meses, siendo Donetsk el epicentro de los avances. Según consignó ese medio, Moscú anexó en septiembre de 2022 varias provincias ucranianas parcialmente ocupadas, incluyendo Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, consolidando su presencia en el este y sur del país. Adicionalmente, detalla que las fuerzas rusas han penetrado en otras regiones como Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de la anexión de Crimea en 2014.

Este desarrollo se inscribe en una fase de la guerra marcada por la intensificación de la ofensiva rusa y el endurecimiento de los combates en varias regiones clave. Según publicó la fuente, tanto las capacidades defensivas ucranianas como la resistencia de las localidades bajo asedio han determinado el ritmo de los avances rusos, los cuales, pese a las pérdidas reportadas, han resultado en ganancias territoriales.

El comunicado militar citado por el medio señala que la decisión de retirarse forma parte de la estrategia ucraniana para evitar bajas innecesarias y conservar reservas tácticas. Esta maniobra busca evitar un desgaste que, de prolongarse, podría debilitar la capacidad operativa de sus fuerzas en otros frentes del conflicto, mientras Moscú mantiene la presión sobre nodos estratégicos de la defensa ucraniana.

La evolución de las líneas de frente y las tácticas empleadas por ambos bandos han mantenido una alta tensión en la región oriental de Ucrania. Los últimos informes del medio indican que el incremento de recursos y personal desplegado por Rusia ha sido determinante para modificar el equilibrio de fuerzas, situando a Ucrania en una posición de defensa estratégica frente a sucesivos intentos de avance. Las autoridades nacionales recalcan la diferencia en volumen de soldados y material bélico disponible entre las partes, lo que, según el Estado Mayor ucraniano, ha sido un factor clave para la decisión de abandonar Siversk.

El repliegue de las tropas ucranianas se suma a una serie de movimientos tácticos defensivos adoptados ante la actual fase del conflicto, que sigue evolucionando con base en la presión militar y el control de puntos estratégicos en el este de Ucrania, reportó la fuente. Donetsk sigue figurando como uno de los territorios más disputados en la guerra que ha superado ya dos años desde el inicio de la invasión rusa.