El Gobierno cifra en 1.371 millones de euros el coste del abono único y la prórroga de los descuentos en 2026

El incremento registrado en el uso del transporte público, con 420 millones de desplazamientos y un aumento del 23% respecto a 2022, se atribuye a la implementación de bonificaciones y nuevos abonos en el sector ferroviario y de autobuses. Según detalló el medio El País, estos cambios han sido comunicados tras la aprobación en el Consejo de Ministros de un real decreto ley que extiende y mejora los beneficios en transporte para 2026.

De acuerdo con El País, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, expuso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el coste total de las medidas aprobadas —entre la prórroga de descuentos y el establecimiento de un nuevo abono único para trenes Cercanías, Media Distancia y autobuses de largo recorrido— asciende a 1.371 millones de euros para el ejercicio correspondiente. Estas actuaciones profundizan la política de subvenciones al sector iniciada en 2022, año a partir del cual la financiación estatal al transporte público se calcula en 6.500 millones de euros, cifra que se eleva a 9.290 millones desde 2018, según reportó El País.

El nuevo abono único abarcará tanto los servicios de Cercanías como los de Media Distancia y los autobuses de largo recorrido. Esto implicará que los usuarios podrán moverse entre distintas modalidades y compañías utilizando un solo título bonificado. Así lo indicó el ministro Puente, quien añadió que la simplificación en el acceso y los pagos es uno de los aspectos más destacados de la reforma.

Las medidas incluyen, en los trenes Avant (servicio de alta velocidad de media distancia), el lanzamiento del ‘Pase Vía’, un sistema que permite descuentos entre el 45% y el 72%, dependiendo del volumen de desplazamientos que realice el usuario dentro de un periodo, según reportó El País. A mayor número de viajes acumulados, mayor porcentaje de ahorro, y no será necesario abonar todos los trayectos por adelantado, sino que el viajero paga cada billete conforme lo utiliza. Además, en los mismos servicios Avant, existirá un bono de 10 viajes con una validez de 30 días, que proporcionará una rebaja del 50%. Estas nuevas fórmulas sustituirán los anteriores títulos multiviaje, como la tarjeta Plus 10, Plus 10-45 y Plus 30-50.

En Cercanías la modificación principal consiste en que, tras el quinto viaje utilizando el sistema Cronos —es decir, mediante el pago directo con tarjeta bancaria en los accesos a la red—, se aplicará un descuento del 40% por trayecto. El País añadió que esta lógica busca incentivar el uso frecuente y facilitar la experiencia de pago.

Las rutas de Media Distancia, especialmente las de red de ancho métrico, verán incrementados los descuentos para billetes de ida y vuelta del 7% al 20%, equiparando así las condiciones con las del resto de la red convencional. También, para clientes que viajan en plaza H (reservas destinadas a personas con discapacidad), los títulos tendrán un tope de precio de 7 euros. El país señaló que la decisión busca reforzar la equidad en el acceso, atendiendo las necesidades de colectivos específicos.

Durante su intervención, el ministro Puente defendió que estas subvenciones han reducido hasta en un 75% el gasto que los usuarios destinaban al transporte público, y puso como ejemplo concreto el ahorro anual de 5.000 euros que obtiene una persona usuaria frecuente de trenes Avant. “Esto no es magia, son tus impuestos, que se emplean para mejorar el conjunto de la vida de las personas que más lo necesitan. No tengan ninguna duda de que un gobierno de derecha y extrema derecha, una de las primeras cosas que suprimiría es esta. Por tanto, que los ciudadanos echen cuentas y serán conscientes de lo que significa tener un gobierno progresista que atiende las necesidades más elementales de las personas”, manifestó Puente, de acuerdo con la información de El País.

El ministro vinculó la continuidad y ampliación de estas medidas con la orientación política del Ejecutivo, destacando la diferencia entre los enfoques de gasto social de los diferentes partidos, según recogió El País en su cobertura. Puente enfatizó que, por ahora, los fondos se destinan a facilitar el acceso y la movilidad de quienes más lo requieren.

El anuncio de los nuevos abonos y el refuerzo de los descuentos se enmarca en un contexto de políticas públicas dirigidas a mitigar el coste de vida y fomentar el uso de sistemas de transporte sostenibles, como resaltó el medio El País al analizar los objetivos declarados por el Gobierno. Desde la instauración de la gratuidad y de las bonificaciones en 2022, el crecimiento de la demanda ha evidenciado el impacto de estas fórmulas sobre la movilidad en entornos urbanos y rurales.

Según cifras oficiales publicadas por El País, el impacto financiero de estas políticas se refleja en los 1.371 millones de euros de presupuesto destinado a mantener y mejorar los descuentos y en el volumen total acumulado de más de 9.000 millones de euros desde 2018, cuando se intensificaron las ayudas al transporte de pasajeros por ferrocarril y carretera. Además, la creación del abono único y el perfeccionamiento de los sistemas de descuento contribuyen a la adaptación tecnológica y a la universalización del acceso, aseguró el ministro en las declaraciones recogidas por el mismo medio.

La iniciativa legislativa aprobada este martes implica que los actuales descuentos se mantendrán durante el año 2026, incluyendo también la adaptación de los sistemas de pago como Cronos para facilitar el acceso por medios electrónicos y la personalización de los bonos según las necesidades del usuario, según apuntó El País. Aunque los nuevos títulos anulan algunos abonos anteriores, la oferta se reorganiza para responder, según justificó el Ministerio, al incremento del flujo de viajeros y a la demanda de mayor flexibilidad y accesibilidad.

El País recopiló también la reacción del ministro Puente acerca de la financiación: la inversión pública asegura la viabilidad de un sistema de transporte que, en palabras del Ejecutivo, mejora la vida cotidiana de los ciudadanos y optimiza el uso de los recursos públicos para prioridades sociales. De este modo, la prórroga de descuentos y la puesta en marcha del abono único se presentan como una extensión de los incentivos para el uso habitual del transporte público, incentivando la reducción de circulación de vehículos privados y contribuyendo así a objetivos ambientales y de cohesión social.