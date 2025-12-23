El Gobierno aprueba concesión de crédito por 183 millones a Greenalia para un proyecto solar en EE.UU.

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de un crédito reembolsable en condiciones comerciales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), a Greenalia Solar Power Misae III, en Estados Unidos, por un importe de 215,469 millones de dólares (unos 183 millones de euros).

En concreto, el crédito se dirige a financiar el proyecto de construcción, operación y mantenimiento de una planta de generación de energía solar fotovoltaica de 241 megavatios (MW) en el Condado de Childress, Texas (Estados Unidos).

El grupo gallego ya ha construido en Estados Unidos el parque solar Misae II, también en Texas, que cuenta con una capacidad instalada de 430 MW.