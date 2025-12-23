El Atlético de Madrid conquista la 4ª Nike Premier Cup de fútbol femenino Sub-14

El Estadio Riyadh Air Metropolitano albergó tanto la ceremonia inaugural como el partido decisivo de la cuarta Nike Premier Cup femenina Sub-14, en el que el Atlético de Madrid se impuso con un marcador contundente de 5-0 al Sevilla FC, sellando así el triunfo local. Según informó la organización este martes, el torneo, desarrollado entre el 19 y el 21 de diciembre, reunió en la Ciudad Deportiva rojiblanca de Alcalá de Henares a ocho de los clubes juveniles femeninos más destacados del país, y situó a Madrid como referente temporal del fútbol de base.

De acuerdo con la información de la organización citada por el medio, el certamen reafirmó su lugar destacado entre los eventos anuales que promueven el desarrollo del fútbol femenino joven en España. Equipos como el Atlético de Madrid, Athletic Club, Ona, FC Barcelona, Levante UD, Madrid CFF, Real Sociedad y Sevilla FC protagonizaron tres días de partidos considerados por la organización de alto nivel competitivo, donde la presencia de equipos de distintas regiones contribuyó a la proyección nacional del torneo.

Las fases semifinales del evento se caracterizaron por marcadores ajustados y encuentros definidos por un solo gol de diferencia. El Atlético de Madrid consiguió acceder a la final venciendo al Madrid CFF 1-0, mientras que el Sevilla FC hizo lo propio frente al FC Barcelona con idéntico resultado. Ambos partidos evidenciaron la paridad y el nivel de exigencia de la competición en esa etapa. Ya en la final, el club anfitrión amplió la diferencia y aseguró el trofeo con una victoria de 5-0.

La jornada inaugural incluyó la presencia de jugadoras destacadas como Silvia Lloris y Amaiur Sarriegi, integrantes del primer equipo del Atlético de Madrid, cuya participación, según destacó la organización citada por el medio, buscó fortalecer el nexo entre las jóvenes jugadoras de cantera y los equipos profesionales, aportando una dimensión de inspiración en el arranque del certamen.

Tal como resaltó la organización en declaraciones recogidas por el medio, más allá de los resultados deportivos la Nike Premier Cup se consolida como una plataforma clave en el proceso de formación y desarrollo del fútbol femenino base en España. Entre los elementos diferenciadores de esta edición, se subrayó la inclusión de talleres y sesiones dirigidas a las participantes sobre producto de rendimiento diseñado específicamente para mujeres, lo que representa parte del compromiso de la marca organizadora, Nike, con el fortalecimiento y la visibilización de este deporte.

La participación de clubes de referencia como el Athletic Club, FC Barcelona o Real Sociedad ratificó la proyección nacional del torneo, que se consolida como espacio recurrente de encuentro y competencia para las categorías juveniles. Durante las tres jornadas, el torneo entregó tanto partidos competitivos como la posibilidad de compartir experiencias formativas, según destacó la organización citada por el medio, lo que responde a la meta de impulsar el talento joven e integrar aspectos del desarrollo deportivo con acciones de formación y educación en valores vinculados al deporte.

El esfuerzo de la organización por ofrecer un entorno profesional se reflejó en zonas habilitadas para el seguimiento técnico y en la transmisión de conocimientos relacionados con las necesidades específicas del fútbol femenino, detalló la organización. La visibilidad brindada por la Nike Premier Cup contribuye al reconocimiento de las jóvenes promesas y fortalece el vínculo entre ellas y el mundo profesional, conforme a la visión expuesta por la organización en mensajes difundidos tras el certamen. La edición de 2023 se perfila así como una de las más relevantes en la progresión de este torneo, tanto por la cifra y calidad de los participantes como por la proyección mediática conseguida durante los días de la competición.