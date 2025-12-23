Don Omar dará un segundo concierto en España en 2026 tras su lleno en Tenerife: en Sevilla el 18 de julio

El concierto de Don Omar en Tenerife, que agotó todas las entradas del Cook Music Fest en solo una hora, dejó a una gran cantidad de seguidores sin la posibilidad de presenciar su espectáculo. Ante esta situación, el cantante puertorriqueño ha confirmado una segunda presentación en España para el 18 de julio de 2026 en Sevilla, en el estadio de La Cartuja, según informó Europa Press.

De acuerdo con los datos consignados por Europa Press, la ubicación elegida para esta reaparición, el estadio de La Cartuja, cuenta con una capacidad que puede alcanzar hasta 60.000 asistentes, cifra que puede variar en función de la producción escénica. Con este anuncio, miles de aficionados que no lograron conseguir entradas para el evento en Tenerife podrán optar a nuevos pases para el espectáculo previsto en la capital andaluza. La venta de entradas abrirá el lunes 29 de diciembre a las 12:00 horas a través de la página oficial de la organización, www.cookmusicfest.es, según detalló el medio.

El equipo responsable de la organización del evento en España, consultado por Europa Press, destacó que el regreso de Don Omar ha generado una demanda que superó cualquier expectativa proyectada. Los organizadores señalaron que "la expectación por el regreso de Don Omar a los escenarios españoles ha superado todas las previsiones", reflejando el interés sostenido que despierta el cantante tras más de veinte años en la industria musical.

Voceros de la organización citados por Europa Press aseguraron que este segundo concierto representa una oportunidad para quienes no pudieron asistir a la actuación en Tenerife, subrayando la posibilidad de ver en directo al artista, considerado uno de los nombres fundamentales del reggaetón a nivel global. La programación del concierto en Sevilla incluirá también una serie de actuaciones previas de otros músicos, cuya identidad será desvelada en los próximos días, según adelantaron los responsables del evento al medio.

William Omar Landrón, conocido artísticamente como Don Omar, ha consolidado su trayectoria a lo largo de más de dos décadas como una de las figuras más representativas del género urbano. Según describió Europa Press, su repertorio abarca éxitos como "Danza Kuduro", "Salió el Sol" y "Dale Don Dale", canciones que han marcado distintas generaciones de oyentes y que estarán presentes en el espectáculo de Sevilla.

La iniciativa de organizar un segundo show en España surge en respuesta al interés demostrado por el público tras el rápido agotamiento de los boletos para la actuación en Canarias. El medio Europa Press puntualizó que con este anuncio, Don Omar amplía su gira europea y confirma su vigencia en el mercado musical.

La puesta en escena en Sevilla promete reunir a seguidores de distintas regiones del país y a visitantes internacionales atraídos por uno de los máximos exponentes del reggaetón contemporáneo. Europa Press informó, citando a la organización, que muy pronto se revelarán más detalles sobre los artistas que compartirán el cartel junto a Don Omar, ampliando la oferta musical del evento.

Además, la organización ha reiterado a Europa Press que todas las gestiones de compra oficial para asistir al concierto deben realizarse exclusivamente a través del sitio web mencionado, buscando garantizar la seguridad y autenticidad de las entradas frente a eventuales intentos de reventa o fraudes.

Con este anuncio, Don Omar suma un nuevo episodio a su agenda de presentaciones en el continente europeo. Los responsables del evento recordaron, según palabras recogidas por Europa Press, el impacto que tuvo la noticia de su regreso sobre la venta de entradas y la respuesta masiva de los fanáticos en España y fuera de sus fronteras.

La elección del estadio de La Cartuja en Sevilla responde tanto a la capacidad logística del recinto como al interés masivo generado por el artista caribeño, cuya popularidad no ha disminuido tras décadas de carrera. Según el reporte de Europa Press, la organización del concierto aspira a que la cita musical se convierta en una de las grandes convocatorias del verano de 2026 en territorio andaluz.