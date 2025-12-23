Apple recurrirá la multa de 98,6 millones en Italia por abuso de posición dominante

La multinacional estadounidense Apple enfatizó que las herramientas de privacidad implementadas en su política de Transparencia en el Seguimiento de Aplicaciones (ATT) han recibido elogios de diferentes autoridades de protección de datos, incluso de la plataforma Garante Privacy. Al mismo tiempo, la compañía reiteró que planea impugnar la reciente sanción impuesta por la Autoridad de Competencia de Italia, asegurando que las regulaciones se aplican indistintamente tanto a desarrolladores externos como a la propia compañía, además de contar con una valoración positiva entre sus usuarios.

Según informó el medio original, el regulador italiano determinó el pasado lunes una multa de 98,6 millones de euros contra Apple, tras realizar una investigación coordinada con la Comisión Europea, sobre la base de un supuesto abuso de posición dominante. La sanción se vincula a la política ATT establecida desde abril de 2021, normativa que regula cómo las aplicaciones ofrecidas en la App Store pueden rastrear datos de usuarios. El organismo antimonopolio italiano señaló el carácter restrictivo de las condiciones impuestas por Apple, subrayando que estas podrían afectar la competencia y limitar las opciones de empresas que desarrollan tecnologías publicitarias y servicios de seguimiento de datos.

Tal como consignó la fuente, Apple señaló su “total desacuerdo con la decisión”, afirmando que el regulador desestima los mecanismos de protección que generan las restricciones de la ATT en beneficio de compañías dedicadas a la tecnología publicitaria y al seguimiento de datos, las cuales buscan el acceso abierto y sin limitaciones a los datos personales de las personas usuarias. A través de un comunicado enviado por correo electrónico, el gigante tecnológico defendió la validez y el alcance internacional de sus medidas de privacidad, manifestando además: “Seguiremos defendiendo las sólidas medidas de protección de la privacidad para nuestros usuarios mientras recurrimos la decisión”.

La compañía añadió que, en su perspectiva, “la privacidad es un derecho humano fundamental”. En distintos apartados del comunicado, Apple insistió en que la función ATT ofrece un control sencillo para que las personas puedan elegir si permiten o no el rastreo de sus datos por parte de empresas en redes de aplicaciones o páginas web de terceros. Además, Apple remarcó que estas disposiciones no solo se aplican a empresas externas, sino que también su propia actividad como desarrollador queda sujeta a las mismas reglas.

El medio detalló que la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado de Italia, tras una investigación catalogada como compleja, concluyó que las actuaciones de Apple representan un abuso de posición dominante, dado que su política podría suponer barreras para desarrolladores interesados en utilizar técnicas de seguimiento de información personal con fines comerciales o publicitarios en la App Store. El regulador sostuvo que este tipo de restricciones afectan a ciertos actores del mercado y priorizan, de manera indirecta, los intereses de Apple sobre los de proyectos independientes que compiten dentro del ecosistema de la compañía.

Apple, citada por la fuente, argumentó que las normas derivadas del ATT suman niveles adicionales de protección para la privacidad de quienes utilizan sus dispositivos, y que las medidas han recibido respaldo de múltiples autoridades europeas en materia de protección de datos. La empresa enfatizó su posición de desacuerdo frente a las conclusiones del regulador, a la vez que confirmó que está preparando su estrategia para apelar legalmente la resolución ante instancias competentes en Italia.