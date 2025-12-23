Agencias

Air Europa estrenará ruta a Johannesburgo (Sudáfrica) en junio de 2026

Guardar

Air Europa estrenará su nueva ruta entre Madrid y Johannesburgo (Sudáfrica) el próximo 24 de junio de 2026, una conexión que dispone de billetes a la venta desde este pasado lunes y contará con tres frecuencias semanales.

Los vuelos al aeropuerto internacional Oliver Reginald Tambo partirán desde Madrid todos los lunes, miércoles y viernes a las 15.05 horas, cubriendo el trayecto a bordo de su flota Boeing 787 'Dreamliner'.

Con esta nueva ruta, los pasajeros de Air Europa tendrá acceso al mayor nodo aéreo de África desde el que se puede viajar a los principales destinos tanto locales como de otros países de la región.

Asimismo, la ciudad es un punto de llegada para viajeros de negocios, sobre todo de sectores como las infraestructuras, la minería, la energía o los servicios financieros.

Junto a Johannesburgo, Air Europa sumará en 2026 nuevos destinos en el continente africano. En verano recuperará los vuelos a Marrakech y Túnez, y por primera vez volará a Tánger.

A ello se sumará la inauguración, también en junio, de una nueva ruta a la ciudad suiza de Ginebra y el aumento de frecuencias en rutas europeas, así como un crecimiento de la red doméstica.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tailandia rechaza trasladar a Malasia las conversaciones de este miércoles con Camboya

Tailandia rechaza trasladar a Malasia

Salen a la luz los motivos de la ruptura ¿definitiva? de Alejandro Sanz y Candela Márquez

Salen a la luz los

Casi tres millones de refugiados afganos han sido expulsados de Irán y Pakistán en 2025

La ONU alerta sobre deportaciones forzadas de afganos desde países vecinos, advierte que quienes regresan son víctimas de abusos, amenazas y desastres naturales, y exige asistencia inmediata para evitar un agravamiento de la emergencia humanitaria en Afganistán

Casi tres millones de refugiados

Zelenski subraya que Rusia solo da señales negativas pese a las negociaciones

Durante una conversación con el primer ministro noruego, el presidente ucraniano instó a la comunidad internacional a reforzar el apoyo para reparar infraestructuras energéticas y a mantener la presión diplomática, subrayando la intensificación de ataques y crímenes en zonas fronterizas

Zelenski subraya que Rusia solo

El Gobierno lamenta que el término 'mena' esté en el Diccionario del español: "Las palabras estigmatizan y deshumanizan"

Organizaciones sociales y representantes institucionales advierten del impacto negativo de la terminología usada en registros y medios al describir a menores extranjeros, señalando que perpetua estereotipos y reclaman un enfoque más humano para proteger derechos y dignidad infantil migrante

El Gobierno lamenta que el