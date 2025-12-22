Ucrania asegura haber llevado a cabo ataques con drones contra militares de Rusia a caballo en el frente

El vídeo difundido por la 92ª Brigada Separada de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania muestra a dos personas vestidas con uniformes militares cruzando un campo a caballo antes de sufrir el impacto de un artefacto explosivo lanzado desde un dron. Según informó Europa Press, este material audiovisual se presentó junto a un comunicado que subraya las dificultades logísticas que experimentan las fuerzas rusas en la línea del frente. La principal noticia es que las fuerzas ucranianas reportan la realización de ataques con drones dirigidos contra militares rusos que se desplazan montados.

El medio Europa Press detalló que el aumento en la utilización de caballos por parte de las tropas rusas, visible en los combates recientes, responde a la rápida pérdida de equipamiento militar y vehículos en la zona de conflicto. Esta situación ha llevado a elementos del ejército ruso a recurrir a medios de transporte considerados poco frecuentes para la guerra actual, con efectivos operando a caballo en el frente oriental de Ucrania. En ese contexto, la 92ª Brigada ucraniana responsabilizó a la “pérdida acelerada de equipamiento en ataques picadora” —asaltos masivos que buscan superar defensas ucranianas— de obligar a estos soldados a emplear caballos para desplazarse.

De acuerdo con Europa Press, el comunicado explicitó que la unidad de drones de la Brigada, integrada tanto por el 5º Batallón de Asalto como por la Brigada de Infantería, permanece atenta para atacar objetivos en cuanto los detecta. El texto cita de manera directa: “reducen al enemigo en cuanto ven el objetivo”. Las imágenes compartidas por las fuerzas ucranianas buscan resaltar la capacidad de sus sistemas teledirigidos para contrarrestar intentos rusos de avanzar utilizando caballos ante la falta de vehículos blindados.

El video al que hace referencia Europa Press, publicado en Telegram, presenta el instante en que un dron ucraniano efectúa un ataque aéreo contra dos militares que buscan cruzar un campo abiertos a caballo. Aunque las imágenes confirman el uso de transporte montado por parte de algunos efectivos rusos, hasta la fecha no se han entregado datos sobre la ubicación exacta en la que se registró el hecho. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso y otros portavoces oficiales del Kremlin no han hecho declaraciones públicas sobre el incidente.

La sustitución de vehículos por caballos ocurre en un momento en que el ejército ruso, de acuerdo con Europa Press, apuesta desde hace varios meses por el empleo de pequeños grupos de asalto para avanzar con rapidez, intentando ganar y consolidar posiciones ucranianas antes de que llegue el refuerzo. Esta estrategia, aunque facilita movimientos ágiles, expone a los soldados rusos a la detección y el ataque de unidades ucranianas que disponen de drones armados.

Desde el inicio de la ofensiva militar rusa sobre Ucrania en febrero de 2022, los enfrentamientos en el este del país han estado marcados por el uso extensivo de tecnologías modernas, especialmente vehículos motorizados y drones de ataque. Europa Press indicó que la destrucción sostenida de vehículos y la disminución del parque motorizado ruso obligan a recurrir a alternativas que, aunque eficaces en otros tiempos, resultan vulnerables ante los sistemas actuales de guerra aérea y vigilancia.

Europa Press consignó que la frecuencia creciente de enfrentamientos y la acelerada merma de equipamiento en las filas rusas acentúan las limitaciones para el reabastecimiento seguro, influyendo en la elección de métodos de desplazamiento menos convencionales. Las filmaciones divulgadas por la parte ucraniana no solo muestran el desarrollo táctico de los combates, sino que inciden en la moral de los contendientes y en la percepción internacional sobre el curso del conflicto armado.

En el momento de la publicación, ni Rusia ni el Kremlin han emitido respuesta oficial a las alegaciones de Kiev ni a la circulación pública de las imágenes del supuesto ataque. La diseminación de estos contenidos, reportó Europa Press, sigue influyendo tanto en la narrativa interna como en la externa respecto a la evolución y los métodos utilizados en la guerra en Ucrania.