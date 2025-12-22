Salva tu piel de la temida resaca navideña: secretos que realmente funcionan

"La piel también puede sufrir resaca", una afirmación contundente, sin lugar a dudas, y lo dice nada más y nada menos que una cosmetóloga, concretamente, Raquel González, creadora de la firma cosmética Byoode. Y quizás te preguntes: ¿por qué tiene la piel resaca? Pues en esto no hay que indagar demasiado, ya que las causas son las mismas que cuando notas síntomas generalizados de este tipo. Por responder de forma breve, todo se debe al exceso del alcohol. Y es que todos tenemos bastante interiorizado que, cuando bebemos de más, a la mañana siguiente tenemos el estómago revuelto, pesadez y, lo más destacado, dolor de cabeza y sensación de abotagamiento. Pero es que, si te fijas en detalle, "algo muy característico de la resaca es también esa sensación de haber dormido mal y un aspecto de mala cara únicos, esto ocurre porque todo esto se proyecta a tu piel de manera directa".

¿CÓMO ES EL PROCESO DE RESACA EN LA PIEL?

Ciñéndonos exclusivamente a la piel, la resaca se refleja de diferentes maneras. De primeras, lo que más se aprecia es "la sensación de tener un aspecto inflamado, algo que se suele acompañar de rojeces y un tono apagado", explica Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8. "Esto ocurre porque el alcohol es proinflamatorio y produce en la piel una inflamación asociada a lo que llamamos picos de glicación, cuando los niveles de azúcar suben. Esa glicación altera el tejido y hace que se vea hinchado y con aspecto cetrino", apostilla la cosmetóloga.

Otro aspecto común es la deshidratación. Igual que cuando te levantas tras una noche de excesos te mueres por beber agua, lo mismo sucede con la piel. "El alcohol deshidrata muchísimo el organismo y no es de extrañar que esto vaya en cadena y perjudique a la piel. El mejor cosmético para evitarlo es beber mucha agua antes de acostarnos y cuando nos levantemos, además de apoyarlo con cosméticos ultra hidratantes, ricos en ácido hialurónico, por ejemplo", propone la experta.

PRODUCTOS A EVITAR

Puesto que la resaca se presenta en la piel con una clara inflamación y sequedad, debemos evitar el día que nos encontremos así todos aquellos cosméticos que puedan potenciar esos efectos. "En días que tengamos la piel alterada, con sensación de hinchazón, es mejor no utilizar cosméticos que ejerzan demasiada actividad en la piel, sobre todo los peelings", apunta Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

Esta es una aclaración muy útil, porque cuando vemos la piel apagada, podemos tender a intentar darle energía e iluminarla con ingredientes como el ácido glicólico, pero en esta ocasión lo que nuestro rostro está pidiendo es "hidratación y activos de efecto antiinflamatorio".

RUTINA ANTI-RESACA

Igual que no hay mejor cosmético antiedad que no sobreexponerse al sol, no hay mejor cosmético anti-resaca que un buen vaso de agua, pero más allá de eso, sí que conviene tener en el baño algunos productos que puedan devolver a la piel su lustre original. "Con resaca, lo mejor es aplicar serums o mascarillas ricas en ácido hialurónico. Es como darle de beber el agua que necesita", explica Patricia Garín, directora dermocosmética de Boutijour.

Si hablamos de que la piel, cuando sufre resaca, está inflamada, es evidente que todos aquellos cosméticos con función calmante le pueden venir de fábula. "Sueros o cremas con alto porcentaje de niacinamida o centella asiática favorecerán mucho", propone la cosmetóloga de Byoode.

Y si lo que queremos es llenar la piel de luminosidad y que su tono vuelva a ser el que era, en vez de ácidos exfoliantes que puedan alterarla más, "apostaremos por productos que contengan ingredientes como los péptidos iluminadores o la vitamina C, grandes aliados para un glow increíble", aconseja Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

LA RESACA Y SUS EFECTOS A LARGO PLAZO

El día después de haber bebido puede ser catastrófico en nuestra piel, pero lo que no sabes es que sus efectos pueden verse a largo plazo, por eso interesa seguir una rutina de Skincare que permita prevenir o revertir determinados signos.

"Cuando decimos que el alcohol produce procesos de glicación, esto significa que la piel se inflama y que las fibras de colágeno se endurecen y parten. Es decir, un uso continuado de bebidas espirituosas es la pólvora para que aparezcan arrugas y pérdida de firmeza. Por ello, conviene acudir a ingredientes cosméticos que ayuden a defender el AND y la estabilidad de la piel, como los retinoides, los péptidos y los factores de crecimiento. Debemos usarlos de manera habitual. También los hidroxiácidos pueden funcionar, pero es mejor no usarlos justo el día que nos encontramos con resaca", explica Raquel González.

Sin embargo, no todo empieza y acaba con los cosméticos porque el cuidado también debe venir desde dentro. Según Marta Agustí, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme, los nutricosméticos pueden ser una herramienta clave para combatir los efectos negativos del alcohol sobre la piel: "Para contrarrestar la deshidratación provocada por el consumo de alcohol, es esencial incorporar suplementos ricos en ingredientes que fomenten la hidratación y restauren la barrera cutánea. El ácido hialurónico, por ejemplo, es fundamental para mantener la piel hidratada desde el interior, mientras que las ceramidas y los ácidos grasos esenciales, como los omega-3 y omega-6, ayudan a reforzar la función protectora de la piel, mejorando su textura y apariencia".

Y es que estos ingredientes, además de favorecer una piel más luminosa, ayudan a reducir la aparición de arrugas y líneas finas, lo que resulta especialmente útil después de una noche de excesos.