Riu reabre el hotel Riu Jalisco en Riviera Nayarit tras una reforma integral y la ampliación de su capacidad

RIU Hotels & Resorts ha anunciado la reapertura del hotel Riu Jalisco, situado en Riviera Nayarit (México), tras finalizar un proyecto de reforma integral y ampliación de sus instalaciones.

La intervención ha supuesto la creación de un área de nueva construcción que añade 120 estancias al complejo, alcanzando un total de 820 habitaciones operativas.

Con esta reapertura, RIU completa el ciclo de actualizaciones en el destino Riviera Nayarit, tras las reformas ejecutadas en el Riu Vallarta (2019) y el Riu Palace Pacífico (2023).

La inversión se enmarca en la estrategia de la cadena para modernizar su cartera de activos en la costa del Pacífico mexicano y adaptar su oferta a las actuales tendencias del segmento vacacional.

La renovación de la planta alojativa ha introducido un estilo contemporáneo y la incorporación de una nueva modalidad de estancias con capacidad para hasta seis personas.

En el área exterior, la cadena ha reconfigurado el paisajismo y ha construido cuatro nuevas piscinas familiares en el frente marítimo -que se suman a las dos infantiles ya existentes-, incluyendo servicios de swim-up bar y zonas destinadas a actividades deportivas y relax.

En el ámbito gastronómico, la compañía ha diversificado su oferta con la apertura del restaurante 'American Country', especializado en cocina estadounidense, y la heladería 'Candy'.

Estas novedades se integran en una estructura que ya contaba con un buffet principal y cuatro restaurantes de especialidades (asiática, mexicana, italiana y steak house). Asimismo, se han añadido puntos de cocina informal bajo las marcas 'Pepe's Food' (grill) y 'Tiki Taco', elevando a ocho el número total de bares en el establecimiento.

La reforma también ha incidido en el segmento de ocio familiar con el rediseño del espacio infantil RiuLand y la instalación de un nuevo parque acuático con piscina de chorros y toboganes. Además, el hotel mantendrá su programa de entretenimiento con la celebración de eventos semanales 'RIU Party'.