Noruega denuncia la detención de una ciudadana noruega con doble nacionalidad en Irán

El Gobierno de Noruega ha denunciado este lunes la detención de una ciudadana noruega con doble nacionalidad en Irán, país al que ha desaconsejado viajar ante las detenciones "arbitrarias" llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad.

"El Ministerio de Exteriores tiene conocimiento de que una ciudadana noruega ha sido arrestada en Irán, pero debido a la confidencialidad, no podemos proporcionar más detalles", ha señalado un portavoz de la cartera, Mathias Rongved, según ha recogido la cadena pública NRK.

En este sentido, ha recordado que "Irán no reconoce la doble nacionalidad", por lo que ha instado a los ciudadanos a no viajar a un país en el que se producen "detenciones arbitrarias". "A la Embajada le resulta difícil ayudar a los ciudadanos noruego-iraníes encarcelados en Irán", ha precisado.

Si bien el Ministerio no ha proporcionado más detalles, la ONG iraní HRANA --dedicada a promover los Derechos Humanos en Irán-- ha identificado a la mujer detenida como Shahin Mahmudi, nacida en Saqqez, ciudad ubicada en la provincia iraní del Kurdistán.

La mujer de 40 años habría viajado de Noruega a Irán el pasado 28 de noviembre y días más tarde, el 14 de diciembre, habría sido detenida presuntamente por las fuerzas de seguridad, si bien hasta el momento no se ha proporcionado información a su familia sobre los cargos que se le imputan y permanece entre rejas en un centro de detención en la ciudad de Sanandaj.