Agencias

Noruega denuncia la detención de una ciudadana noruega con doble nacionalidad en Irán

Guardar

El Gobierno de Noruega ha denunciado este lunes la detención de una ciudadana noruega con doble nacionalidad en Irán, país al que ha desaconsejado viajar ante las detenciones "arbitrarias" llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad.

"El Ministerio de Exteriores tiene conocimiento de que una ciudadana noruega ha sido arrestada en Irán, pero debido a la confidencialidad, no podemos proporcionar más detalles", ha señalado un portavoz de la cartera, Mathias Rongved, según ha recogido la cadena pública NRK.

En este sentido, ha recordado que "Irán no reconoce la doble nacionalidad", por lo que ha instado a los ciudadanos a no viajar a un país en el que se producen "detenciones arbitrarias". "A la Embajada le resulta difícil ayudar a los ciudadanos noruego-iraníes encarcelados en Irán", ha precisado.

Si bien el Ministerio no ha proporcionado más detalles, la ONG iraní HRANA --dedicada a promover los Derechos Humanos en Irán-- ha identificado a la mujer detenida como Shahin Mahmudi, nacida en Saqqez, ciudad ubicada en la provincia iraní del Kurdistán.

La mujer de 40 años habría viajado de Noruega a Irán el pasado 28 de noviembre y días más tarde, el 14 de diciembre, habría sido detenida presuntamente por las fuerzas de seguridad, si bien hasta el momento no se ha proporcionado información a su familia sobre los cargos que se le imputan y permanece entre rejas en un centro de detención en la ciudad de Sanandaj.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cuatro trabajadores heridos tras una explosión en una planta química de Lyon (Francia)

Cuatro trabajadores heridos tras una

(Crónica) El Real Madrid se mete con goleada en cuartos de final

Linda Caicedo e Iris Ashley anotaron dos tantos cada una en la contundente victoria del conjunto blanco en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, asegurando la clasificación junto a Costa Adeje Tenerife y FC Badalona Women en la Copa de la Reina

(Crónica) El Real Madrid se

EEUU, Egipto, Qatar y Turquía avanzan en Miami los preparativos para la segunda fase del acuerdo para Gaza

Delegados de cuatro países celebraron ayer nuevas rondas de conversaciones en la ciudad estadounidense con el objetivo de acelerar la creación de una administración temporal y coordinar acciones para reforzar la recuperación, la estabilidad y el desarrollo en la Franja

EEUU, Egipto, Qatar y Turquía

(Crónica) Dos goles de Budimir desesperan al Alavés y el Celta vuelve a empatar en Oviedo

El cuadro rojillo goleó al equipo vitoriano con una destacada actuación en Pamplona, subiendo en la tabla y alimentando la disputa por permanecer en la máxima categoría, mientras el club gallego sigue sin mejorar sus números fuera de casa

(Crónica) Dos goles de Budimir

La Copa de África masculina pasará a jugarse cada cuatro años a partir de 2028

La decisión impulsada por la Confederación Africana de Fútbol responde a presiones de clubes europeos y busca armonizar los calendarios con torneos globales, además de introducir una nueva competición continental para reforzar la proyección internacional del fútbol africano

La Copa de África masculina