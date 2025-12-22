Agencias

Los talibán azotan en Kabul a once personas condenadas por tráfico de drogas y alcohol

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país han azotado públicamente este lunes en la capital, Kabul, a once personas condenadas por tráfico de drogas y alcohol, según ha confirmado el Tribunal Supremo afgano.

El organismo ha indicado en un comunicado que estas personas fueron sentenciadas por "contrabando y venta de pastillas intoxicantes (...) y metanfetamina, bebidas alcohólicas y hachís", antes de agregar que deberán pasar entre siete meses y tres años en prisión por estas acciones.

Asimismo, ha subrayado que cada uno de ellos ha recibido entre diez y 39 latigazos y ha manifestado que han sido llevados a cabo después de que las penas hayan sido ratificadas, según un comunicado publicado por el Supremo a través de su cuenta en la red social X.

Naciones Unidas ha criticado en varias ocasiones a los talibán por este tipo de castigos corporales a presos y por la ejecución de varios reos condenados por diversos delitos. Así, ha reclamado a las autoridades que impongan una moratoria a estas penas como un primer paso de cara a su abolición.

