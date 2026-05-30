Remesas en carteras de criptomonedas a El Salvador crecen un 44,3 % hasta abril de 2026

San Salvador, 29 may (EFE).- El Salvador registró 23,1 millones de dólares en remesas recibidas vía carteras de criptomonedas entre enero y abril de 2026, un 44,3 % más que en el mismo periodo de 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) divulgados este viernes.

Las cifras de la entidad financiera muestran que el monto de remesas recibidas en los primeros cuatro meses de 2026 es superior en 7,1 millones de dólares a lo registrado el primer cuatrimestre de 2025, cuando llegaron a 16 millones.

PUBLICIDAD

Estos ingresos representaron únicamente el 0,70 % del total de 3.286,72 millones de dólares registrados en remesas generales entre enero y abril de este año, mientras que en el mismo lapso de 2025 representó el 0,52 % de los 3.076.93 millones recibidos en los mismos meses de ese año.

En 2025, el acumulado de los 12 meses de las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas en El Salvador cayó un 32,5 %, llegando a 57,67 millones de dólares, 27,83 millones de dólares menos a los 85,5 millones registrados en 2024.

PUBLICIDAD

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Sin embargo, más del 90 % de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras que el Gobierno impulsó exenciones de impuestos para inversionistas de este activo digital.

Tras alcanzar un acuerdo por 1.400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, retiró la calidad de moneda de curso legal del bitcóin y limitó el papel estatal en su uso y circulación. EFE

PUBLICIDAD