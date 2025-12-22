Las Finales del circuito de tenis playa de la ITF se celebrarán en 2026 en Arabia Saudí

Las Finales del ITF Beach Tennis Sand Series Tour 2026, el principal circuito internacional de tenis playa, se celebrarán en Yeda, Arabia Saudí, según confirmaron este lunes desde la Federación Internacional de Tenis.

De este modo, del 26 de noviembre al 5 de diciembre del año que viene, la playa de Al Ruwais acogerá por primera vez en el país asiático este evento, que se celebrará en colaboración entre la Federación Internacional de Tenis y la Federación Saudí de Tenis (STF).

Las Finales del Tour, cuya dotación económica en premios aumentará de 125.000 a 150.000 dólares en 2026, contarán con las ocho mejores parejas de dobles masculinos y las ocho mejores parejas femeninas, según la Clasificación Final de la Carrera del ITF Sand Series Tour.

Los equipos obtienen puntos según sus resultados en todos los torneos BT400, las Sand Series y el Campeonato del Mundo de Tenis Playa de la ITF. Los diez mejores resultados de cada equipo se contabilizan para el total y estos puntos acumulados determinan las parejas que clasifican a la final.

Por otro lado, la ITF Beach Tennis New Wave, donde compiten los mejores nuevos talentos de entre 17 y 20 años, seleccionados según su ranking masculino/femenino y su ranking masculino/femenino Sub-18, se celebrará simultáneamente con el cuadro principal. Tras su debut por invitación en 2025, la New Wave contará con un sistema de clasificación independiente, que se anunciará a principios de 2026. También habrá un evento de exhibición de dobles mixtos, con jugadores profesionales de tenis playa y un premio en metálico de 35.000 dólares.

La llegada de estas Finales consolida aún más la posición de Arabia Saudí como centro mundial del tenis ya que el país también acoge las de la WTA y las de la Next Gen de la ATP, y, a partir de 2028, comenzará a albergar un nuevo torneo ATP Masters 1000.

"Nos enorgullece albergar las Finales del ITF Beach Tennis Sand Series Tour en Yeda, un hito que refleja el compromiso de la Federación Saudí de Tenis con la expansión y el desarrollo de todas las modalidades del tenis en el Reino. Traer este evento internacional a nuestras costas se alinea con nuestra visión de impulsar el deporte, inspirar a nuestra juventud y fortalecer la posición de Arabia Saudí como destino global para eventos deportivos de talla mundial", apuntó Mohammed Alsarah, presidente de la Federación Saudí de Tenis.

Matt Byford, director ejecutivo de Tenis Playa de la ITF, agradeció a la FST "su apoyo para traer" estas Finales a Arabia Saudí. "Organizar este evento en Arabia Saudí proporciona una plataforma importante para el desarrollo internacional del tenis playa, la exhibición de los mejores equipos y la inspiración de la próxima generación de jugadores. Esperamos trabajar con la STF para ofrecer una competición de alta calidad y seguir desarrollando este deporte en la región", subrayó.