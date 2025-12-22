Agencias

La segunda cumbre de la Confederación del Sahel comienza con la ausencia del presidente de Burkina Faso

La segunda cumbre de jefes de Estado de la Confederación de Estados del Sahel (AES) ha dado comienzo este lunes en Malí con la notable ausencia del presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, que tiene previsto llegar a Bamako este martes.

El general maliense Assimi Goita ha encabezado un recibimiento de alfombra roja al general Abdourahamane Tiani, quien lidera la junta militar que gobierna Níger. Tiani ha bajado de su avión entre las fanfarrias militares en un acto retransmitido en directo por la televisión pública maliense, ORTM. Los medios oficiales no han dado ninguna explicación sobre el motivo de la ausencia de Traoré.

"El presidente de la República, jefe de Estado, su excelencia el general del Ejército Abdurahamane Tiani, ha recibido una cálida y entusiasta bienvenida del pueblo de Malí a su llegada a Bamako", ha publicado la Presidencia nigerina.

Tiani y Goita se han desplazado desde el Aeropuerto Modibo Keita hasta el Palacio de Koulouba saludando a la multitud agolpada a los lados de la carretera en un gesto de "fraternidad y solidaridad entre los pueblos nigerino y maliense". "Este impulso popular ilustra el apego del pueblo del Sahel a la unidad, cooperación y destino común de la AES", destaca.

Está previsto que los tres jefes de Estado inauguren la sede de AES Televisión, un proyecto que aspira a difundir información oficial de la Confederación y contrarrestar lo que los tres regímenes militares golpistas llaman una "guerra mediática" librada por "los enemigos".

Asimismo, inaugurarán la sede del Banco Confederal de Inversión y Desarrollo. Los tres dirigentes militares quieren impulsar estos dos proyectos como "herramientas de soberanía".

Malí, Burkina Faso y Níger comparten una trayectoria común de golpes de Estado militares y alejamiento de la influencia de organismos regionales como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y de la antigua potencia colonial, Francia, para apostar en su lugar por Rusia.

